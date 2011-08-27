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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۲۱

"سیموئز" برای تماشای بازی اردن - اندونزی به امان رفت

"سیموئز" برای تماشای بازی اردن - اندونزی به امان رفت

یکی از دستیار "کارلوس کی‌روش" برای تماشای دیدار تدارکاتی اردن - اندونزی و بررسی شرایط نخستین حریف تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم انتخابی جام جهانی صبح امروز به امان سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "آنتونیو سیموئز"، یکی از دستیاران کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز شنبه به امان سفر کرد تا با حضور در ورزشگاه ملی این شهر تماشاگر دیدار تدارکاتی اردن - اندونزی باشد.

اندونزی که نخستین حریف تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیاست، هفته گذشته نیز در دیداری تدارکاتی مقابل فلسطین صف آرایی کرد و در آن بازی به برتری 4 بر یک دست یافت.

دیدار تیم‌های ایران و اندونزی در چارچوب مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز جمعه 11 شهریورماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.  علاوه بر ایران و اندونزی تیم‌های ملی قطر و بحرین نیز در گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا حضور دارند.

کد مطلب 1393105

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