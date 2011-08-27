"سیموئز" برای تماشای بازی اردن - اندونزی به امان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، "آنتونیو سیموئز"، یکی از دستیاران کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز شنبه به امان سفر کرد تا با حضور در ورزشگاه ملی این شهر تماشاگر دیدار تدارکاتی اردن - اندونزی باشد.

اندونزی که نخستین حریف تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیاست، هفته گذشته نیز در دیداری تدارکاتی مقابل فلسطین صف آرایی کرد و در آن بازی به برتری 4 بر یک دست یافت.

دیدار تیم‌های ایران و اندونزی در چارچوب مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا روز جمعه 11 شهریورماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. علاوه بر ایران و اندونزی تیم‌های ملی قطر و بحرین نیز در گروه E مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در قاره آسیا حضور دارند.