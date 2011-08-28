آموزش مسائل جنسی به کودکان به خطا رفتن است

نسترن حسنلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آموزش جنسی در ایران همان آشنایی با شرایط بلوغ است که لازم است و باید انجام شود با این تفاوت که روان شناسان کودک و نوجوان به آموزشهای جنسی که در غرب مطرح می شود، اعتقادی ندارند. آموزشها در دوران کودکی به آشنایی با اعضای بدن و کارکردهای آن مربوط می شود و در دوران نوجوانی هم دانش آموزان با بلوغ و شرایط آن آشنا می شوند که برای آنها لازم است.

این مدرس آموزش خانواده افزود: همچنین نوجوانان در پایان دوره راهنمایی باید با جنس مخالف خود تا حدی آشنا شوند و وظایف شرعی و دینی خود همچون حجاب و پوشش را در مواجه با آنها بدانند.

حسنلی تاکید کرد: نوجوانان باید تکالیف خود را در مقابل جنس مخالف بدانند زیرا این مسئله به تکامل و بلوغ اجتماعی، روانی، عاطفی و ازدواج آنها کمک می کند.

مدیر مرکز مشاوره مجد با بیان اینکه آموزش مسائل جنسی به سبک غربی اصلا در ایران مطرح نیست، گفت: چنین آموزشهایی مورد قبول جامعه ما نیست و قطعا دنبال کردن آن با شکست سنگینی در ایران مواجه می شود چرا که هیچیک از کارشناسان نخبه علمی و مذهبی به آن اعتقادی ندارند.

این مدرس آموزش خانواده افزود: باید آموزشها به شکلی باشد که کودکان و نوجوانان متناسب با سنشان رشد کنند و با مسائل آشنا شوند تا در زندگی فردی آنها در آینده مشکلی پیش نیاید.

حسنلی نقش خانواده ها و آموزش و پرورش را در این زمینه مهم دانست و گفت: گاهی اوقات ناآگاهی خانواده ها سبب وارد آمدن ضربات سنگینی به کودکان و نوجوانان در این زمینه می شود که جبران ناپذیر است.