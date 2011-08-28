حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه نشست هماهنگی تیمهای شرکت کننده در رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز دوشنبه برگزار میشود، اظهارداشت: در این جلسه مشخص میشود که چه تیمهایی در لیگ برتر شرکت دارند و لیگ با حضور چند تیم برگزار میشود، چون حضور نماینده تیمها تایید کننده حضور آنهاست.
وی با تاکید دوباره بر اینکه غیبت تیمها در نشست روز دوشنبه به منزله انصراف آنها از حضور در لیگ برتر است، خاطرنشان کرد: ملاک تعیین تیمهای لیگ برتر همین جلسه است و بعد از آن برای برگزاری مسابقات منتظر هیچ تیمی نمیمانیم، مگر تیمهایی که برای غیبت در جلسه هماهنگی عذری موجه داشته باشند مانند شرایط بحرانی شخصی و شغلی یا کنسل شدن پرواز.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با تاکید بر شرایط حضور تیمها در رقابتهای لیگ برتر خاطرنشان کرد: جذب سه بازیکن از فهرست سهمیههای ملی، جذب دو بازیکن از تیم "ب"، حضور اجباری یک بازیکن از تیم جوانان و لزوم به کارگیری دو بازیکن بومی از شرایط پذیرش تیمها در لیگ برتر است که در نشست دوشنبه یادآوری خواهد شد.
نوربخش تاکید کرد: بسیاری از تیمها بابت فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر هنوز به فدراسیون و بازیکنان و مربیان خود بدهکارند. یکی از شروط اصلی برای پذیرش تیمها در لیگ امسال تسویه حساب آنهاست در غیر این صورت از ورود تیم به مسابقات جلوگیری میشود.
وی در پاسخ به این سئوال که "بیشتر تیمها برای حضور در رقابتهای لیگ برتر در بلاتکلیفی به سر میبرند. با این شرایط امکان دارد که مسابقات لیگ برتر به تعویق بیفتد؟"، اظهارداشت: برای تعیین 28 مهرماه به عنوان زمان آغاز مسابقات بررسیهای لازم را انجام دادیم و شرایط زیادی را لحاظ کردیم. اگر مسابقات دیرتر از این آغاز شود، کل برنامههای ما به هم میخورد و حتی شاید پایان مسابقات به سال بعد بکشد. به همین دلیل هرگز زمان آغاز مسابقات تغییر نمیکند و به تعویق نمیافتد. تیمها باید با فدراسیون هماهنگ باشند نه ما با آنها.
رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در پاسخ به پرسش پایانی خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "اگر تعداد تیمهای حاضر در نشست روز دوشنبه خیلی از کمتر از تعداد لیگ برتریهای سالهای گذشته باشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟"، گفت: پس از نشست همه موارد در مورد لیگ امسال مشخص خواهد شد. به هر حال تصمیمی گرفته میشود که برای پیشرفت بسکتبال مفید باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی تیمها برای حضور در فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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