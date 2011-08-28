حسن نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه نشست هماهنگی تیم‌های شرکت کننده در رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز دوشنبه برگزار می‎شود، اظهارداشت: در این جلسه مشخص می‎شود که چه تیم‎هایی در لیگ برتر شرکت دارند و لیگ با حضور چند تیم برگزار می‎شود، چون حضور نماینده تیم‌ها تایید کننده حضور آنهاست.

وی با تاکید دوباره بر اینکه غیبت تیم‌ها در نشست روز دوشنبه به منزله انصراف آنها از حضور در لیگ برتر است، خاطرنشان کرد: ملاک تعیین تیم‌های لیگ برتر همین جلسه است و بعد از آن برای برگزاری مسابقات منتظر هیچ تیمی نمی‌مانیم، مگر تیم‎هایی که برای غیبت در جلسه هماهنگی عذری موجه داشته باشند مانند شرایط بحرانی شخصی و شغلی یا کنسل شدن پرواز.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال با تاکید بر شرایط حضور تیم‎ها در رقابت‌های لیگ برتر خاطرنشان کرد: جذب سه بازیکن از فهرست سهمیه‎های ملی، جذب دو بازیکن از تیم "ب"، حضور اجباری یک بازیکن از تیم جوانان و لزوم به کارگیری دو بازیکن بومی از شرایط پذیرش تیم‎ها در لیگ برتر است که در نشست دوشنبه یادآوری خواهد شد.

نوربخش تاکید کرد: بسیاری از تیم‎ها بابت فصل گذشته رقابت‎های لیگ برتر هنوز به فدراسیون و بازیکنان و مربیان خود بدهکارند. یکی از شروط اصلی برای پذیرش تیم‎ها در لیگ امسال تسویه حساب آنهاست در غیر این صورت از ورود تیم به مسابقات جلوگیری می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که "بیشتر تیم‌ها برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر در بلاتکلیفی به سر می‎برند. با این شرایط امکان دارد که مسابقات لیگ برتر به تعویق بیفتد؟"، اظهارداشت: برای تعیین 28 مهرماه به عنوان زمان آغاز مسابقات بررسی‌های لازم را انجام دادیم و شرایط زیادی را لحاظ کردیم. اگر مسابقات دیرتر از این آغاز شود، کل برنامه‎های ما به هم می‎خورد و حتی شاید پایان مسابقات به سال بعد بکشد. به همین دلیل هرگز زمان آغاز مسابقات تغییر نمی‎کند و به تعویق نمی‌افتد. تیم‌ها باید با فدراسیون هماهنگ باشند نه ما با آنها.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در پاسخ به پرسش پایانی خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "اگر تعداد تیم‎های حاضر در نشست روز دوشنبه خیلی از کمتر از تعداد لیگ برتری‎های سال‎های گذشته باشد چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟"، گفت: پس از نشست همه موارد در مورد لیگ امسال مشخص خواهد شد. به هر حال تصمیمی گرفته می‎شود که برای پیشرفت بسکتبال مفید باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی تیم‎ها برای حضور در فصل جدید رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‎شود.