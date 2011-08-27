به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا عبداللهی با بیان این مطلب اظهار داشت: مصرف کربوهیدراتها سبب آزاد شدن ماده سروتین در مغز شده و ایجاد آرامش می کند.

وی افزود: استرس یکی از عوامل تأثیرگذار بر شیوه زندگی بوده و رژیم غذایی متعادل و تمرین تنفس عمیق، ساده ترین و به صرفه ترین روشهای کنترل استرس است.

عبداللهی با اشاره به اینکه بعضی از غذاها به واسطه ویتامینها و املاح، خود سبب کاهش استرس می شوند، افزود: برنج، ماکارونی، سیب زمینی، نان، ذرت بو داده و کلوچه های کم کالری از جمله مواد غذایی هستند که استرس را کاهش می دهند و برای رهایی از استرس توصیه می شود که افراد معادل یک لیوان ماکارونی، برنج و یا یک عدد سیب زمینی مصرف شود.

وی تصریح کرد: استرس سبب ایجاد گرفتگی عضلانی و یبوست می شود و توصیه می شود برای جلوگیری از این امر مواد فیبر دار مصرف شود تا حرکات دستگاه گوارش تنظیم شده و روده ها به خوبی کار کنند و باید در غذای روزانه حداقل 25 گرم فیبر وجود داشته باشد.

این متخصص تغذیه ادامه داد: میوه ها، سبزی ها و غلات سبوس دار، منابع بسیار خوب فیبر هستند و بهتر است که در وعده صبحانه، از میوه، غلات کامل و نان های سبوس دار مانند سنگک استفاده شود.

به گفته عبداللهی، تولید سروتین در مغز به نوع تغذیه بسیار حساس است و مصرف بیشتر سبزیها، تولید سروتونین را در مغز افزایش داده و به افراد کمک می کند تا بر استرس خود غلبه کنند.