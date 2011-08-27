174 میلیارد ریال برای پروژه های هفته دولت کلاله هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح این طرح ها افزود: 55 پروژه عمرانی، تولیدی، خدماتی و تسهیلاتی جمعا با اعتباری بالغ بر174 میلیارد و 477 میلیون ریال بصورت متمرکزافتتاح و یا کلنگ زنی شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها زمینه اشتغال برای 205 نفر فراهم شده است.

فرماندار کلاله، آغاز عملیات اجرایی ساختمان اداری اداره ثبت اسناد، تصفیه خانه(آقسو) آب شرب شهر کلاله، افتتاح شرکت تعاونی تولید آجر ماشینی دشت گلستان،برق رسانی به شهرک مجاور روستای تمر قره قوزی، زیرسازی و آسفالت جاده روستای صوفی شیخ داز، را از پروژه های شاخص ویژه هفته دولت در این شهرستان اعلام کرد.

شهرستان کلاله در شرق گلستان واقع شده است.