دفاع از نخستین پایان نامه کارشناسی ارشد زبان ادبیات فارسی در علی آباد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا ابراهیمی به عنوان اولین دانشجوی رشته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از پایان نامه خود با عنوان " تجلی خداوند در آثار سعدی " دفاع کرد.
گفتنی است این جلسه دفاعیه با استاد مشاوری دکتر مهدیان و داوران دکتر رامین نیا و دکتر رئیسی در سالن شماره 2 مرکز مطالعات و آموزش نیروی انسانی برگزار شد.
ملحیه مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید علم و دانش و سرمایه گذاری مناسب در حوزه پژوهش و آموزش، بویژه در زمینه تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی، از اصلی ترین اهدافی است که دائماً مورد تاکید مسئولان است.
وی پایان نامه را فرصتی مناسب برای فراهم آوردن زمینه بروز و ظهور خلاقیت های دانشجویان و دانش پژوهان و افزایش انگیزة مطالعه و پژوهش در دانشجویان عنوان کرد.
نظر شما