تیم مس کرمان بدون سرمربی راهی اردو می شود

علی حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سرمربی تیم مس کرمان استعفا کرده و ایم استعفا قبول شده است و قادر به همکاری با باشگاه نیست بنابراین در جستجوی سرمربی جدید هستیم.

حاج اسماعیلی بیان داشت: در حال حاضر با اعضای کمیته پنج نفره که توسط هئیت مدیره باشگاه مس کرمان انتخاب شده اند در حال بررسی وضعیت هفت مربی برای مذاکره هستیم.

وی یادآورشد: به ترتیب اولویت با مربیان مورد نظر مذاکره می کنیم و امیدواریم بتوانیم ظرف چند روز آینده سرمربی تیم را معرفی کنیم.

وی گفت: درباره اظهارات اخیر مرفاوی مبنی براینکه در حین عصبانیت استعفا داده و قصد ادامه کار دارد، فعلا هیچ صحبتی نمی کنیم و هئیت مدیره نظر خواهد داد.

حاج اسماعیلی اظهار داشت: تیم مس کرمان بدون همراهی سرمربی فردا راهی اردوی کرج می شود.