به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هنر عکاسی با توجه به تاثیرگذاری و ماندگاری نقش مهمی در انتقال میراث فرهنگی و افکار و اندیشه های ارزش مدار به نسل های آتی دارد.

دادی افزود: آثار بهزاد پروین قدس غالبا با محوریت دفاع مقدس و شهدای تفحص بوده و نقش و جایگاه آثار هنری وی در انتقال فرهنگ متعالی و سیره شهدا قابل تقدیر است.

بهزاد پروین قدس، متولد فروردین ماه سال 1343 شهر تبریز بوده و از جمله عکاسان هشت سال دفاع مقدس است که در حین عکاسی، مجروح شده و به درجه جانبازی نایل آمده است.

وی عضو انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس بوده و سابقه بیش از 30 دوره حضور در نشستهای عکاسی و داوری فراخوانهای معتبر عکاسی را برعهده داشته است.

آیین تجلیل از این عکاس دفاع مقدس چهارم مهرماه سالجاری همزمان با اختتامیه سومین جشنواره سراسری عکس رضوی در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز برگزار می شود.

