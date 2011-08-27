98 درصد زمین های زراعی چاراویماق بیمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی شهرستان چاراویماق با بیان اینکه با تلاش مدیران سازمان و تشویق کشاورزان به بیمه کردن محصولات خود، کشاورزان این شهرستان استقبال خوبی داشته اند، گفت: از حیث بیمه زراعت دو منطقه چاراویماق و هشترود در 1389و1390 در کشور رتبه اول را داشته اند.

وی گفت: بعلت عدم توزیع مناسب بارندگی در سال زراعی جاری عملکرد تولید محصولات کشاورزی استان نسبت به سال گذشته تا 40 درصد افت محصول داشته است.

محمدیان با بیان اینکه در شهرستان چاراویماق بالای 95 درصد کشاورزی بصورت دیم است که در سالهای خشکسالی آسیب می بیند، افزود: متاسفانه در این شهرستان به لحاظ کمبود آب سرمایه گذاری کلان در بخش آب و خاک نشده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه شهرستان چاراویماق پتاسیل زیادی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد افزود: در سال 1390 برای اجرای طرحهای پوشش انهار این شهرستان مبلغ 110 میلیون ریال و احداث جاده های بین مزارع آن شهرستان 100 میلیون ریال اعتبار تخصیص یافته و همچنین برای اجرای طرح کانال قلیج خان کندی دو هزار و 300 میلیون ریال اختصاص یافته است که یک هزار و 500 میلیون ریال اعتبار این طرح در سالجاری در نظرگرفته شده است که این اعتبار برای پیشبرد اهداف کشاورزی در سال 90 ناکافی است.

وی با بیان اینکه بایستی مطالعات سند توسعه کشاورزی شهرستان با همکاری فرمانداری تهیه شود، افزود: این شهرستان زمینه های خوب و مناسبی در پرورش ماهی، صنایع تبدیلی و گیاهان دارویی برای سرمایه گذاری دارد و 10 درصد غله استان در این شهرستان تولید می شود.

مسعود محمدیان در خصوص تمدید وام کشاورزان، گفت: برغم ابلاغ این موضوع، هنوز اجرایی نشده است که بایستی پیگیری شود.

وی ضمن تاکید بر احداث استخرهای پلیمری برای ذخیره آب زراعی و باغی به جهت خشکسالی های موجود، گفت: با توجه به اهمیت آب در این شهرستان، احداث استخرهای پلیمری ضروری بوده و می تواند آب های موجود و روان منطقه را در فصول غیر زراعی ذخیره کرده و با استفاده از شیوه های نوین و آبیاری تحت فشار اراضی زراعی و باغی شهرستان را آبیاری کند.

مسعود محمدیان اضافه کرد: دولت برای اجرای این طرح کمکهای بلاعوض و تسهیلات بانکی کم بهره در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

محمدیان با اشاره به اینکه شهرستان چاراویماق در جذب ماشین آلات کشاورزی پیشرفت خوبی داشته است افزود: درخصوص صنایع تبدیلی نیز پروانه ساخت یک واحد تولید سوسیس و کالباس و دو واحد سردخانه در این شهرستان صادر شده است.