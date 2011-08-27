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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

امام جمعه اردکان از پزشک پیشکسوت اردکانی عیادت کرد

امام جمعه اردکان از پزشک پیشکسوت اردکانی عیادت کرد

اردکان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اردکان از پزشک پیشکسوت اردکانی عیادت کرد و خدمات شایسته وی را مورد تجلیل قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد حسینی پیش از ظهر شنبه در عیادت از این پزشک اردکانی اظهار داشت: مجاهدت یک پزشک کمتر از مجاهدت رزمنده ای که در راه خدا جهاد می کند، نیست.

وی با اشاره به لزوم پاسداشت مقام بزرگان و نخبگان شهرستان اردکان، وجود این قشر را باعث خیر و برکت دانست و افزود: پزشکی یکی از مشاغل مهم، سرنوشت ساز و خطیر است و مجاهدت یک پزشک کمتر از مجاهدت رزمنده ای که در راه خدا جهاد می کند، نیست.

حسینی، اخلاق مداری، صبر و نوع دوستی را از بارزترین خصوصیات اخلاقی دکتر جواد حائریان اردکانی دانست و عنوان کرد: خاطره بسیار خوبی از دوران طبابت ایشان در اذهان مردم اردکان نقش بسته و ایشان از پزشکان نادری بوده که در دوران ستمشاهی به مداوای مردم مستمند و روستایی می پرداخته و کمترین توقعی نیز نداشته است.

وی تجلیل از پزشکان پیشکسوت شهرستان را امری پسندیده دانست و افزود: این که انگیزه ای برای انجام چنین کارهای پسندیده ای در مسئولان شهر وجود دارد جای بسی خوشحالی است.

کد مطلب 1393313

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