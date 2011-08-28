ضوابط جدید صدور بلیت چارتر/ دفاتر ملزم به ابطال بلیت چارتری "لغو شده" شدند

محمدحسن نکویی‌مهر در گفتگو با مهر گفت: با توجه به اینکه فصل سفر در کشور هم اکنون در اوج خود قرار گرفته است، درج قیمت مصوب بر روی بلیت‌های هواپیما که به صورت چارتر به ارایه خدمات می‌پردازند، ضروری است و عدم رعایت این مورد، پیگیرد قانونی دارد و با متخلفان برخورد می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، نامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال شده است که بر اساس آن، باید درج قیمت بر روی بلیت پروازهای چارتر صورت گیرد، بدین ترتیب کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کردهاست که از این پس، بر اساس مصوبه این کمیته، تمامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی موظف به رعایت این موضوع شدند.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری، دفاتر مسافرت هوایی باید از درج الفاظ نقدی، cash و غیرقابل برگشت خودداری کنند، چراکه این امر خلاف قانون است.

به گفته نکویی‌مهر، پیش از این به دلیل عدم شفافیت ماده 6 دستورالعمل چارتر، استرداد وجه بلیت چارتری لغو شده از سوی دفاتر فروش بلیت امکان پذیر نبوده، اما بر اساس این مصوبه تمامی دفاتر مسافرت هوایی موظف هستند برابر دستورالعمل چارتر و قوانین نسبت به باطل نمودن بلیت‌ها اقدام کنند.

وی اظهار داشت: ارایه بلیت با با قیمتهای غیرواقعی به بهانه چارتر تخلف محسوب می‌شود، لذا برخورد لازم با عنوان متخلف باید با آن صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات هوایی دارای مجوز بند ب به هیچ وجه حق صدور و واگذاری بلیت خام به دفاتر دیگر را ندارند.