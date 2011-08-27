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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۱

حسین پور:

دو میلیون شاخه گل در چهار محال و بختیاری تولید شد

دو میلیون شاخه گل در چهار محال و بختیاری تولید شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس گل سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری گفت: دو میلیون و 900 هزار گل شاخه بریده در پنج ماهه نخست سال جاری در این استان تولید شد.

یحیی حسین پور درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال جاری دو میلیون و 900 هزار شاخه گل شاخه بریده در گلخانه های این استان تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: 11 واحد تولید گلهای زینتی با سطح زیر کشت پنج هکتار در استان فعالیت می کنند.

کارشناس گل سازمان جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری میزان تولید گل های شاخه بریده در سال89 را پنج میلیون شاخه عنوان و تصریح کرد: متوسط عملکرد تولید گل شاخه بریده در سال گذشته 141 شاخه در متر مربع بود.
 
وی بیان داشت: در گلخانه های گلهای زینتی شاخه بریده گلهای رز و آلسترومریا تولید می شود.
 
حسین پورقیمت هر شاخه گل رز را 600 تا 800 تومان و آلسترومریا را 300 تا 450 تومان عنوان کرد و افزود: همه گلهای تولید شده در این استان به استان تهران، اصفهان و دیگر استانهای کشورصادر می شود و درآمدزایی مناسبی دارد.
کد مطلب 1393407

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