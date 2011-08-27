نصب دستورالعمل مربوط به ثبت ‌نام در مدارس استان تهران الزامی است

رحیم زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هنگام ثبت ‌نام، حضور مدیر واحد آموزشی در مدرسه الزامی و موظف است که دستورالعمل مربوط به ثبت ‌نام را به همراه شماره تلفنهای پاسخگویی به شکایات "ستاد نظارت بر ثبت‌ نام وزارتخانه‌ها، استان‌، منطقه" در تابلوی اعلانات نصب و در معرض دید مراجعه‌ کنندگان قرار دهد.

وی گفت: بر اساس بخشنامه ثبت ‌نام دانش‌آموزان، مدیران مدارس موظف شدند تا بخشی از ظرفیت مدرسه را به ثبت ‌نام دانش‌آموزان در شهریورماه اختصاص دهند و از تکمیل کردن ظرفیت کامل ثبت‌ نام قبل از موعود مذکور پرهیز کنند.

دریافت شهریه و کمک هزینه تحصیلی ممنوع است

این مسئول اضافه کرد: دریافت شهریه و هرگونه کمک ‏هزینه تحصیلی رسمی و اخذ تعهد به‏ استثنای وجوه مربوط به بیمه و کتب درسی هنگام ثبت ‌نام در مدارس دولتی ممنوع است.

وی یادآور شد: در مدارس ابتدایی، کتاب درسی توسط مدرسه توزیع می‌شود؛ به همین دلیل هزینه آن توسط مدرسه در هنگام ثبت ‌نام دریافت می‌ شود که بر اساس قیمت پشت جلد کتابهای درسی است.

زمانی افزود: کتابهای درسی مقاطع راهنمایی و دبیرستان نیز توسط کتابفروشی ‌ها توزیع می ‌شود، بنابراین در هنگام ثبت‌ نام، دانش‌ آموزان تنها هزینه بیمه دانش‌آموزی که یک هزار و 200 تومان است باید پرداخت کنند.