  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

ناطق نوری:

تلفیق هنر با فرهنگ شیعی زیبایی حرم مطهر رضوی را دوچندان کرده است

تلفیق هنر با فرهنگ شیعی زیبایی حرم مطهر رضوی را دوچندان کرده است

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری در بازدید از رواق و شبستان جدید الاحداث امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی گفت: ظرافت، نوآوری و تلفیق هنر با فرهنگ شیعی و ائمه اطهار(ع) زیبایی حرم مطهر رضوی را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری که به همراه قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران آستان قدس رضوی از این مکان‌های جدیدالاحداث بازدید می‌کرد، در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تنوع کاری و نوآوری‌های هنرمندانه اساتید فن بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است.

وی با اشاره به اصالت معماری حرم مطهر رضوی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در حرم مطهر رضوی حائز اهمیت است، حفظ میراث فرهنگی و اصالت بناهای سنتی و قدیمی حرم مطهر رضوی با این حجم توسعه در اماکن متبرکه است.

مشاور مقام معظم رهبری، توسعه حرم مطهر پس از انقلاب اسلامی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و اذعان داشت: افزایش جمعیت کشور، تسهیل امکانات سفر و افزایش اعتقادات و گرایشات مردم به ساحت اهل بیت(ع) پس از انقلاب اسلامی از مهم‌ترین دلایل برای توسعه، بهسازی و عمران حرم مطهر رضوی است و باید گفت: حجم و کیفیت فعالیت‌ها با قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

کد مطلب 1393422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها