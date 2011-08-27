به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ایزانلو با اشاره به خطرات زیست محیطی و آلودگی آب‌‌های زیرزمینی توسط فاضلاب‌‌های خانگی گفت: جمع‌آوری، انتقال و تصفیه پساب روستاها به روش بهداشتی از وظایف شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است که در این زمینه در چند سال اخیر اقداماتی در قم انجام شده است.



وی بیان کرد: بر همین اساس اجرای شبکه فاضلاب در روستاهای قم را بر‌اساس اولویت در دستور کار قرار دادیم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم با اشاره به اینکه هم‌اکنون ساخت تصفیه‌‌خانه فاضلاب روستای خورآباد از توابع بخش کهک در دست اجرا است و ابراز داشت: به دلیل بستر سنگی و غیر قابل نفوذ بودن زمین در این منطقه امکان استفاده از چاه جذبی میسر نیست،‌ بنابر‌این اکثر اهالی روستا مجبور به دفع غیر بهداشتی فاضلاب با استفاده از کانال‌های‌رو باز و غیر بهداشتی سطح معابر و کوچه های روستا هستند که این امر باعث بروز چشم انداز غیر‌بهداشتی در روستا شده است.



مدیرعامل آبفار قم افزود: با توجه به این شرایط طرح جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب روستای خورآباد با اعتبار 6 میلیارد ریال در دستور کار شرکت آب و فاضلاب روستایی قم قرار گرفت.



وی اظهار داشت: اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول 6 هزار و 300 متر با استفاده از لوله‌های پلی‌اتلین دو جداره و احداث تصفیه خانه فاضلاب در دو مدول هر کدام با ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه‌روز و توان پاسخگویی یک هزار و 185 نفر از بخش‌های مختلف این پروژه است.



ایزانلو در پایان با اشاره به کمبود آب در اغلب روستاهای قم خاطرنشان کرد: از آب تصفیه شده فاضلاب می‌توان در مصارف کشاورزی و صنعتی بهره برد.