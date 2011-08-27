سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: البته برای داشتن تیمی قوی و منسجم در سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، مسئولان باشگاه نیز برای تقویت این تیم تلاش کرده‌اند و امیدوارم تا پایان لیگ به خوبی حمایت شویم.



وی ادامه داد: مطمئنا لیگ سیزدهم به مراتب جدال تیم‌ها برای موفقیت سخت و دشوارتر از لیگ گذشته خواهد بود، زیرا تیم‌های شرکت کننده در لیگ امسال با جذب بازیکنان مطرح و تقویت بنیه مالی خود به دنبال حضوری پر قدرت در لیگ برتر هستند که البته ما هم از این شرایط برخورداریم.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم با تاکید بر اینکه لیگ دشوارتری را در سیزدهمین دوره فوتسال کشور پیش رو داریم، بیان داشت: قطعا تمام تیم‌ها به فکر حضوری پرقدرت در لیگ یازدهم هستند و به همین دلیل صبای قم نباید از سایر تیم‌ها فاصله بگیرد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه لیگ دوازدهم با تمام فراز و نشیب‌ها به پایان رسیده است، اظهار داشت: در مجموع فصل نسبتا خوبی را پشت سر گذاشتیم اما با کسب تجربه از شرایطی که در لیگ قبل پشت سر گذاشتیم و برخی کاستی‌ها که سپری شد، تیمی مقتدر برای لیگ امسال آماده کرده ایم.



غیاثی حمایت هواداران و همدلی مسولان را رمز موفقیت صبا در لیگ جدید دانست و با اشاره به اهمیت حضور پرقدرت صبای قم در لیگ سیزدهم، تصریح کرد: تیم صبای قم با حمایت هواداران خونگرم خود و نیز همدلی مسئولان استان می‌تواند یکی از تیم‌های قوی و مدعی سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باشد.



وی عنوان داشت: در فصل گذشته تیم فوتسال صبای قم لیگ را با شرایط سختی پشت سر گذاشت، در نیم فصل دوم نسبت به دور رفت رقابت‌ها عملکرد بهتری داشتیم و در مجموع با کسب مقام دهم جدول رده‌بندی، دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر را به پایان رساندیم اما تردیدی نیست که صبا (کیش ایر سابق) می‌توانست حتی در جایگاهی بهتر از دهم قرار بگیرد.



وی ابراز داشت: سطح دوازدهمین دوره بازی‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، بسیار مطلوب شده بود و تمامی تیم‌ها در هر مسابقه مدعی کسب سه امتیاز بودند بنابراین به هیچ عنوان نمی‌شد حتی تیم‌هایی را که در انتهای جدول ایستاده بودند ضعیف دانست.



سرمربی تیم فوتسال صبای قم تاکید کرد: تیم صبای قم یکی از تیم‌های خوب حاضر در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جام خلیج‌فارس خواهد بود و مطمئنا صبا نسبت به تیم های دیگر هیچ چیز برای کسب یکی از رده‌های بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر کم نخواهد داشت.



تیم فوتسال صبای قم روز سه شنبه این هفته در آغازین هفته فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به میدان می رود که البته حریف آنها پیش از این تیم پرسپولیس تهران بود و هنوز مشخص نیست که آیا پرسپولیس در لیگ می ماند یا تیم دیگری جایگزین این تیم خواهد شد.

