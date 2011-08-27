هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان خدمات به مردم است

اسماعیل اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانستن خدماتی که از سوی دستگاههای اجرایی ارائه می شود، حق مردم است و هفته دولت فرصت مناسبی است تا مردم از این خدمات اطلاع پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تعامل با رسانه‏ ها، خبرگزاریها و مطبوعات، می تواند به دستگاهها برای اطلاع رسانی خدمات مربوطه کمک کند، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی می‏ توانند با انتشار بروشور، ویژه‏ نامه و ... این فرصت را غنیمت بشمارند و عملکرد خود را به سمع و نظر مردم برسانند.

این مسئول اضافه کرد: هر دستگاهی که بهترین برنامه را ابلاغ کند، مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: سال گذشته گروه کارشناس استانداری تهران به شهرستان منتقل شدند و ارزیابی‏ هایی را از تمام دستگاه‏های دولتی انجام دادند.

اسفندیار افزود: امسال نیز دفتر بازرسی فرمانداری قصد دارد که تکریم ارباب رجوع توسط دستگاه‏ها را مورد بررسی قرار دهد.

98 درصد مصوبات سفر اول هیئت دولت اجرایی شده است

وی عنوان کرد: 98 درصد مصوبات سفر اول هیئت دولت به شهرستان فیروزکوه اجرایی شده است و مصوبات سفر دوم و سوم نیز در حال طی کردن مسیر خود است.

معاون برنامه ریزی فرمانداری فیروزکوه ادامه داد: با توجه به شرایط جوی و فصل کاری در شهرستان فیروزکوه که تنها هفت ماه در سال است، مدیران دستگاهها باید طوری عمل کنند که در جذب اعتبارات سالجاری مشکلی پیش نیاید.

وی با اشاره به فقدان اطلاعات و آمار مناسب در دستگاههای اجرایی بیان داشت: فرمانداری برای برنامه ‏ریزی مناسب نیازمند آمار و اطلاعات است و در این راستا، کمیته فناوری اطلاعات و آمار در فرمانداری فعال شده است و دستگاهها باید نرم افزار بانک اطلاعاتی خود را آماده و به فرمانداری ارسال کنند.

اسفندیار افزود: در صورتی که مدیر دستگاهی شرایط حضور در جلسات را ندارد، فردی کاردان و با صلاحیت علمی را به عنوان معاون خود به فرمانداری معرفی کند تا تصمیم‏گیری‏ های جلسات با مشکل مواجه نشود.