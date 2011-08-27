به گزارش خبرنگار مهر، احمد اکبری ظهر شنبه در پنجمین روز از هفته دولت در مراسم افتتاح و کلنگ‌ زنی پروژه ‌های دانشگاه سیستان و ‌بلوچستان اظهار داشت: راه اندازی پردیس شماره دو دانشگاه باعث جذب بیشتر دانشجو در مقاطع دکترا و فوق لیسانس شده و تحول عظیمی در بخش های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی استان ایجاد می کند.

وی گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان از مهرماه امسال شش هزارو 850 دانشجوی پذیرش می کند که یک هزار نفر در مقطع کارشناسی و بقیه در گرایش فوق لیسانس و دکتری است.

وی افزود: این دانشگاه با داشتن 23 هزار دانشجو دومین دانشگاه کشور از نظر جمعیت دانشجویی بعد از تهران است.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان بیان داشت: این دانشگاه با 450 رشته و گرایش در پردیس های مختلف، اعتبار آموزشی بالایی در سطح دانشگاه های کشور دارد.

وی گفت: این دانشگاه با دارا بودن 13 پژوهشکده، 16 مجله علمی و پژوهشی داخلی و هشت مجله تخصصی بین المللی به زبان انگلیسی از توانمندی علمی بالایی در کشور برخوردار است.

افتتاح تالار ملاصدار، تالار ساختمان اداری و آموزشی بعث با دارا بودن سه دانشکده و کلنگ‌ زنی مجتمع فرهنگی و هنری دانشگاه با 10 هزار متربع مساحت و شش طبقه از جمله پروژه‌هایی بود که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، استاندار و سایر مسئولان سیستان و بلوچستان و افتتاح و کلنگ ‌زنی شد.