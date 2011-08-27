تولید هواپیمای گشت دریایی در صنایع دفاعی ایران

سردار احمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای جدید صنعت دفاعی کشور گفت: محصولات تولیدی در صنایع دفاعی کشور متنوع است و ما در حوزه های الکترونیک و الکترو اپتیک محصولات زیادی داریم که بخشی از آنها افتتاح شده و بخش دیگر در آستانه افتتاح است.

وی افزود: همچنین در حوزه موشکی برنامه های جدیدی در دستور کار داریم و برنامه های جدید نیز در حوزه مسائل فضایی در حال جریان است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خبر از تولید هواپیمای گشت دریایی در صنایع دفاعی داد و افزود: این محصول که هم اکنون در صنایع دفاعی در حال تولید است می تواند در حوزه نظامی و گشت دریایی کاربرد زیادی داشته باشد که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را وارد نیروهای مسلح کنیم.

سردار وحیدی در خصوص ویژگیهای این هواپیمای گشت دریایی گفت: این محصول می تواند با مداومت بالای پروازی و با داشتن زیر سیستمهای اپتیکی و راداری حوزه های مورد نظر را مورد تعقیب قرار دهد و نسبت به گشت شناسایی، در منطقه مورد نظر نیروهای مسلح عمل کند.

