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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۲

وحیدی به مهر خبر داد:

تولید هواپیمای گشت دریایی در صنایع دفاعی ایران

تولید هواپیمای گشت دریایی در صنایع دفاعی ایران

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تولید هواپیمای گشت دریایی در صنایع دفاعی ایران خبر داد و گفت: این محصول که هم اکنون در صنایع دفاعی در حال تولید است می تواند در حوزه نظامی کاربرد زیادی داشته باشد.

سردار احمد وحیدی  در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای جدید صنعت دفاعی کشور گفت: محصولات تولیدی در صنایع دفاعی کشور متنوع است و ما در حوزه های الکترونیک و الکترو اپتیک محصولات زیادی داریم که بخشی از آنها افتتاح شده و بخش دیگر در آستانه افتتاح است.

وی افزود: همچنین در حوزه موشکی برنامه های جدیدی در دستور کار داریم و برنامه های جدید نیز در حوزه مسائل فضایی در حال جریان است.
 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر خبر از تولید هواپیمای گشت دریایی در صنایع دفاعی داد و افزود: این محصول که هم اکنون در صنایع دفاعی در حال تولید است می تواند در حوزه نظامی و گشت دریایی کاربرد زیادی داشته باشد که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک آن را وارد نیروهای مسلح کنیم.
 
سردار وحیدی در خصوص ویژگیهای این هواپیمای گشت دریایی گفت: این محصول می تواند با مداومت بالای پروازی و با داشتن زیر سیستمهای اپتیکی و راداری حوزه های مورد نظر را مورد تعقیب قرار دهد و نسبت به گشت شناسایی، در منطقه مورد نظر نیروهای مسلح عمل کند.
 
کد مطلب 1393498

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