جلوگیری از اقدام تروریستی گروهک ریگی در روز قدس/ دستگیری 4 تروریست

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان بدنبال کسب اطلاعات و اخباری در خصوص برخی تحرکات و اقدامات گروهک تروریستی جند الشیطان در لیالی قدر و راهپیمایی روز قدس و عید سعید فطر، اقدامات ویژه اطلاعاتی رادر دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ « مسعود حیدری » رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به حساسیت این موضوع و به منظورجلوگیری از هر گونه اقدام خرابکارانه ،مراتب هوشیاری ضمن اینکه به ماموران امنیتی و انتظامی استان ابلاغ شد به استان های همجوار هم اطلاع رسانی های لازم صورت گرفت تا با اجرای طرح های ویژه انتظامی و هوشیاری کامل تحرکات این گروهک را تحت کنترل قرار دهند.

وی افزود: با اشرافیت اطلاعاتی ماموران 30 مرداد ماه سال جاری 3 نفر از اعضاء این گروهک در حالی که قصد عزیمت به استان کرمان را داشتند با همکاری ماموران انتظامی استان کرمان به همراه مقادیری مواد منفجره و سلاح و مهمات دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بدنبال دستگیری این سه تروریست و با اعترافات صریح آن ها ماموران پلیس امنیت عمومی موفق شدند محل اختفاء مقادیر زیادی سلاح ، مهمات و مواد منفجره را در یکی از روستاهای شهرستان خاش شناسایی کرده و سوم شهریور ماه سال جاری در یک عملیات مشترک با اداره اطلاعات و با همکاری پلیس آگاهی و یگان امداد آن شهرستان یکی دیگر از اعضاء این گروهک را دستگیر کنند.

سرهنگ حیدری ادامه داد: در این عملیات 6 قبضه سلاح کلت کمری ، 4 قبضه نارنجک صوتی به همراه مهمات و مقادیری مواد منفجره از جمله چاشنی و فتیله انفجاری ،تی ان تی و دیگرتجهیزات انفجاری کشف و ضبط شد.