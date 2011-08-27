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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

جلوگیری از اقدام تروریستی گروهک ریگی در روز قدس/ دستگیری 4 تروریست

جلوگیری از اقدام تروریستی گروهک ریگی در روز قدس/ دستگیری 4 تروریست

چهار عضو گروهک تروریستی جندالشیطان که قصد عملیات خرابکارانه را در روز قدس و عید فطر داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان بدنبال کسب اطلاعات و اخباری در خصوص برخی تحرکات و اقدامات گروهک تروریستی جند الشیطان در لیالی قدر و راهپیمایی روز قدس و عید سعید فطر، اقدامات ویژه اطلاعاتی رادر دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ « مسعود حیدری » رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به حساسیت این موضوع و به منظورجلوگیری از هر گونه اقدام خرابکارانه ،مراتب هوشیاری ضمن اینکه به ماموران امنیتی و انتظامی استان ابلاغ شد به استان های همجوار هم اطلاع رسانی های لازم صورت گرفت  تا با اجرای طرح های ویژه انتظامی و هوشیاری کامل تحرکات این گروهک را تحت کنترل قرار دهند. 

وی افزود: با اشرافیت اطلاعاتی ماموران 30 مرداد ماه سال جاری 3 نفر از اعضاء این گروهک در حالی که قصد عزیمت به استان کرمان را داشتند با همکاری ماموران انتظامی استان کرمان به همراه مقادیری مواد منفجره و سلاح و مهمات دستگیر شدند. 

این مسئول انتظامی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بدنبال دستگیری این سه تروریست و با اعترافات صریح آن ها ماموران پلیس امنیت عمومی موفق شدند محل اختفاء مقادیر زیادی سلاح ، مهمات و مواد منفجره را در یکی از روستاهای شهرستان خاش شناسایی کرده و سوم شهریور ماه سال جاری در یک عملیات مشترک با اداره اطلاعات و با همکاری پلیس آگاهی و یگان امداد آن شهرستان یکی دیگر از اعضاء این گروهک را دستگیر کنند.

سرهنگ حیدری ادامه داد: در این عملیات 6 قبضه سلاح کلت کمری ، 4 قبضه نارنجک صوتی به همراه مهمات و مقادیری مواد منفجره از جمله چاشنی و فتیله انفجاری ،تی ان تی و دیگرتجهیزات انفجاری کشف و ضبط شد.

کد مطلب 1393513

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