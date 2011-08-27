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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

بودجه فرهنگی گناباد ابلاغ نشده است

بودجه فرهنگی گناباد ابلاغ نشده است

گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد گفت: در سال جاری که پنج ماه کاری از آن می گذرد هنوز هیچ بودجه فرهنگی ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان گناباد در سازمان تبلیغات شهرستان افزود: پیش بینی می شود که تخصیص بودجه فرهنگی در سال جاری بهتر از سال گذشته نباشد.

وی بیان کرد: با این وضعیت دستگاه ها فرهنگی برنامه ها و پیشنهاد های خود را برمبنای 80 درصد هزینه ای و 20 درصد عمرانی ارائه کنند.

وی در ادامه با اشاره به بیمه خادمین مساجد گفت: بیمه کردن خادمین مساجد از سوی دولت یک فرصت و حمایت برای رونق مساجد است و نباید از آن به عنوان کمک به افراد نیاز مند استفاده شود.

وی از مسئولین فرهنگی شهرستان خواست که کار خادمین مساجد را ارزیابی کنند و بهترین خادمین را برای استفاده از مزایای بیمه گزینش کنند.

کد مطلب 1393518

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