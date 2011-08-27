بودجه فرهنگی گناباد ابلاغ نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان گناباد در سازمان تبلیغات شهرستان افزود: پیش بینی می شود که تخصیص بودجه فرهنگی در سال جاری بهتر از سال گذشته نباشد.

وی بیان کرد: با این وضعیت دستگاه ها فرهنگی برنامه ها و پیشنهاد های خود را برمبنای 80 درصد هزینه ای و 20 درصد عمرانی ارائه کنند.

وی در ادامه با اشاره به بیمه خادمین مساجد گفت: بیمه کردن خادمین مساجد از سوی دولت یک فرصت و حمایت برای رونق مساجد است و نباید از آن به عنوان کمک به افراد نیاز مند استفاده شود.

وی از مسئولین فرهنگی شهرستان خواست که کار خادمین مساجد را ارزیابی کنند و بهترین خادمین را برای استفاده از مزایای بیمه گزینش کنند.