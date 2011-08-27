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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۵۶

در هفته دولت/

17 پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی در منطقه آزاد چابهار افتتاح می شود

17 پروژه عمرانی، خدماتی و رفاهی در منطقه آزاد چابهار افتتاح می شود

چابهار - خبرگزاری مهر: 17 پروژه عمرانی، خدماتی، رفاهی و بهداشت و درمان توسط سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار و سرمایه گذاری بخش خصوصی در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها با هزینه ای بالغ بر 282 میلیارد ریال در هفته دولت در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد.

عملیات اجرایی 11 پروژه با هزینه پیش بینی شده 46 میلیارد ریال در پیکره های سوم شمالی و جنوبی، سایت تجاری، نوار ساحلی لیپار، تراس بهشت و پیکره مسکونی آغاز می شود.

همچنین شش پروژه عمرانی، خدماتی، رفاهی، تجاری، آموزشی و بهداشت و درمان با هزینه بالغ بر 235 میلیارد ریال در پیکره های مختلف منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار در این هفته به بهره برداری می رسد.

اجرای شبکه های توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، احداث مخزن 500 متر مکعبی، احداث انبار، پارک ها و مجتمع ورزشی بانوان از جمله پروژه هایی است که کلنگ آغاز عملیات اجرایی آنان در هفته دولت به زمین زده خواهد شد.

ساختمان دانشگاه علمی کاربردی، فاز یک مجتمع تفریحی توریستی براسان، مجتمع تجاری ابریشم، درمانگاه تخصصی ایرانیان، آب شیرین کن تیس و مجتمع های خدماتی و رفاهی از دیگر پروژه هایست که در این هفته به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1393552

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