14 مصدوم حاصل تصادفات رانندگی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، این سوانح طی روز جمعه رخ داده که در آن 14 نفر مجروح شدند.

بر این اساس در ساعت 21 و 54 دقیقه جمعه دو خودروی پراید در چهارراه مقر در شیراز با یکدیگر برخورد کرده که طی آن هشت نفر مصدوم شدند.

در جریان این تصادف مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام شدند.

همچنین در سانحه دیگر در بزرگراه حسینی الهاشمی شیراز نیز دو خودروی پراید و پیکان با یکدیگر برخورد کردند که طی آن شش نفر مصدوم شدند.

این مصدومان نیز پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان اعزام شدند.