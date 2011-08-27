14098 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان پروانه صادر شده در مقایسه با شش هزارو 156 فقره پروانه صادر شده در مدت مشابه قبل، از حدود 129 درصد افزایش حکایت می کند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 10 هزارو 284 فقره استاندارد ملی تدوین و تجدید نظر شده است درحالیکه در مدت مشابه قبل، این میزان چهارهزارو 308 فقره بوده است.

این مسئول اضافه کرد: مقایسه این دو آمار ازافزایش نزدیک به 139 درصدی حکایت می کند.

عضویت فعال در 137 کمیته فنی و اصلی تدوین استانداردهای جهانی

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در خصوص اقدامات این سازمان در سطح جهانی اضافه کرد: این سازمان در 137 کمیته فنی و اصلی تدوین استانداردهای جهانی عضو فعال و در 165 کمیته فنی عضو ناظر است.

برزگری افزود: مسئولیت اداره پنج دبیرخانه کمیته تدوین استانداردهای جهانی از جمله شوینده ها، پودرهای شیمیایی، فرآورده های ارایشی و بهداشتی، خوراک دام و بسته بندی در ایران قرار دارد.

این مسئول یادآور شد: به موازات همکاری های داخل سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، همکاری های این سازمان در سطح بین المللی نیز صورت می گیرد.