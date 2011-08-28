به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی این روزها با فیلم "آلزایمر" احمدرضا معتمدی بر پرده سینماها حضور دارد. وی برای این فیلم در بخش بینالملل جشنواره فجر سال گذشته تقدیر شد. تاکنون بازیهای متفاوتی از احمدی در فیلمهای "بیست"، "آدم"، "هیچ"، "سیزده 59" و.... دیدهایم.
به گفته احمدرضا معتمدی کارگردان "آلزایمر" این بازیگر برگ برندهای است که به سینمای ایران اضافه شده است. سبک بازیگری وی کاملا حسی است و با مخاطب ارتباط سریع برقرار میکند. در این گفتگو درباره حضور وی در این پروژه سینمایی، رویارویی با نقش محمود و فیلمنامه، آشنایی با آثار معتمدی و فعالیت اخیر وی صحبت شده است.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: شما بیشتر در فیلمهای عبدالرضا کاهانی همکاری میکنید. اما در جشنواره سال گذشته در فیلم هایی از سامان سالور و احمدرضا معتمدی بازی داشتید. چطور حضور در فیلم "آلزایمر" را پذیرفتید؟
- در این شرایط برهوت سینمای ایران کار کردن با فیلمساز مهم و فهیمی چون معتمدی یک غنیمت است. وقتی ایشان فیلمنامه "آلزایمر" را پیشنهاد داد بیتعارف میگویم به راحتی قبول کردم. زیرا ایشان رافردی بسیار باسواد، فیلسوف و دارای بینش فیلمسازی میدانم که منحصر به وی است.
بدون اینکه بخواهم شعار گزیدهکاری بدهم ترجیحا در فیلمهایی بازی میکنم که بر کارنامه کاری من افزوده شود و به نوعی باعث سرافکندگیام نباشد.
* چقدر با ویژگیهای سینمای ایشان و با جهانبینی وی آشنایی داشتید؟
- چند فیلم قبلی ایشان "قاعده بازی"، "دیوانه از قفس پرید" و "هبوط" را دیده بودم. اما فیلمنامه "آلزایمر" نشان از پختگی و اندیشه بالای این کارگردان دارد. با توجه به مضمونی که فیلم ارائه میکرد و درون مایهای که داشت و همچنین حضور فیلمسازی چون معتمدی قطعا من را مجاب میکرد تا با وی همکاری کنم.
معتمدی جدا از فیلمسازی یک اندیشمند و متفکر است، وقتی با وی همکاری خود را آغاز کردم بیشتر این موضوع به من ثابت شد. در این شرایط واقعا برای من فرصت بسیار خوبی بود تا با ایشان کار کنم.
* آقای معتمدی چطور شما را برای این نقش انتخاب کرد؟ آیا پیش از این فیلمهایی از شما در نقشهایی نزدیک به محمود دیده بود؟
- من قبل از اینکه آقای معتمدی فیلم "هیچ" را ببیند برای این فیلم توسط وی انتخاب شدم. بعد او فیلم "هیچ" را دید. سعی کردیم از روابط و تقابل بین شخصیت من و مهدی هاشمی که در فیلم "هیچ" هم بایکدیگر بازی داشتیم فرار کنیم و کاری نکنیم تا این تقابل تشدید شود. من از موضع قدرت در مقابل شخصیت مهدی هاشمی بودم و وی سادگی و مظلومیت خود را داشت. سخت بود تا از این تقابل فرار کنیم . ولی تلاش کردیم و این تضادها را بیرون آوردیم.
* شخصیت محمود در "آلزایمر" اصرار زیادی دارد تا به آسیه بقبولاند که این فرد همسر گمشده او نیست. این اصرار از کجا میآید؟ در صورتیکه وی آسیه را از تیمارستان به منزل میآورد.
- این سوال مهمی است که چرا مخالفت وی از همه بیشتر است. او هرگز نمیخواهد به این باور برسد. محمود نمیخواهد روزمرگی خود را از دست بدهد. این نمونه بیشتر مردمی هستند که در این شهر زندگی میکنند. او نمیخواهد به غیر از افراد این خانواده فرد دیگری وارد خانه شود.
به هر حال اگر قرار باشد امیر قاسم پیدا شود ممکن است وی شغل خود را از دست بدهد زیرا این کارخانه ارثیه است که به نعیم رسیده است و وی در آنجا فعالیت میکند. حتی ممکن است با آمدن وی، محمود کارش را از دست بدهد. محمود استعاره از آدمهایی است که به روز مرگی رسیدهاند، عشق را فراموش کردهاند و همگی به نوعی دچار آلزایمر هستند. همه ما دچار این بیماری شدهایم زیرا ایمانی که در عشق نهفته است را فرموش کردهایم.
معتمدی در این فیلم از فلسفه صرف به یک فلسفه عرفان گونه رسیده است که قابل ستایش است. او مسئلهای که شاید 90 درصد آدمها گرفتار آن هستند را به طور ساده بیان میکند. مسئلهای که شاید بسیار پیچیدگی دارد. گویا بهترین غذای دنیا را در ظرفی سفالی ارائه کنند. برای همین این فیلم اهمیت زیادی برایم دارد.
* ویژگی کار با معتمدی در شیوه کارگردانی چگونه بود؟
- در این فیلم حرکت کرین دیده نمیشود. در ابتدا به غیر از معرفی خانه که لوکیشن اصلی فیلم است ما دیگر چنین حرکتی از دوربین نمیبینیم. در "آلزایمر" نماهای درشت دیده نمیشود، تعجب کرده بودم. شاید بازیگر کلوزآپ نباشم اما به هر حال بازیگرانی مانند خانم کرامتی، فرامرز قریبیان و مهدی هاشمی بودند که میتوانستیم چنین نماهایی از آنها داشته باشیم.
برایم این موضوع سوال شده بود. ولی بعد از دیدن فیلم متوجه شدم "آلزایمر" فیلم شخصیت نیست و فیلم روابط است. گویا در این شهر فقط پنج نفر زندگی میکنند و آدمها همدیگر را نمیبینند. ما بدون اینکه به چیزی دیگری اهمیت دهیم فقط به زندگی چسبیدهایم. زندگی که روزمرگی آن گرفتارمان کرده است.
* در ابتدا فکر نکردید نقش محمود ممکن است شباهتهایی به بیک در "هیچ" داشته باشد؟
- محمود در "آلزایمر" یک سرکارگر است. در صورتی که بیک از اقشار پایین جامعه بود. فرهنگ این دو با یکدیگر متفاوت است حتی نوع راه رفتن آنها به یکدیگر شبیه نیست. ما تصمیم گرفتیم تا این تفاوتها دیده شود. این حتی در نگاههای این دو شخصیت کاملا مشهود است. عصبانیت محمود از تعصب میآید. در صورتیکه بیک آدم بیعاری بود.
* در پایان فیلم همین برادر است که آسیه را راهی تیمارستان میکند.
- ما آدمها فکر میکنیم آسیه دیوانه است. در صورتی که او فقط قصد دارد باورش را به اطرافیان نشان دهد. محمود به دنبال آسیه میرود در ابتدا تا وی را به زندگی روزمره خود عادت دهد و به نوعی درگیر همین زندگی کند. اما حالا که میبیند ورود غریبهای این روزمرگی و آرامش را از بین برده است دوباره وی را راهی تیمارستان میکند.
همه در برابر آسیه کم میآورند. حتی نعیم که شخصیت محکمی دارد مقابل وی کم میآورد. در آخر هم به خاطر ایمان باور کسی که کوتاه میآید آسیه است و به نوعی عشق را قربانی میکند تا وی آزاد شود و دوباره آسیه تاوان این کار را پس دهد و به تیمارستان برگردد.
از ابتدا بعد از خواندن فیلمنامه و تحلیل شخصیت با معتمدی متوجه شدم که محمود فردی احمق است که چشم و دل خود را بسته و فقط جلوی پای خود را میبیند و به یک قدم و یا بعد آن فکر نمیکند. قرار بود من نقش چنین فردی را بازی کنم، او بسیار یک دنده است و منطق خود را دارد ودیگر هیچ چیز را نمیپذیرد. او باید رای به منفی بودن بدهد چون منافع خود را در خطر میبیند.
* "آلزایمر" چه جایگاهی در کارنامه شما دارد؟
- یکی از بهترین فیلمهایی بود که بازی کردم. به همین دلیل جایگاه خاصی برایم دارد. البته همیشه در کارهای کاهانی نیز که از یک اندیشه خاصی برخوردار است بازی میکنم. بازی در این فیلم بر روی بینش بازیگری من تاثیر گذاشت. از طرفی عاشق مفهموم این فیلم هستم.
* همکاری با دیگر بازیگران چطور بود؟
- فرامرز قریبیان یک بازیگر به تمام معنا است. من از ایشان چیزهای زیادی یاد گرفتم. وی نمونه کامل سلامت یک بازی است. نگاههای عمیقی دارد. چشمهایی که میتواند در تو نفوذ کند. با نگاه میتوان با این بازیگر ارتباط برقرار کرد.
مهدی هاشمی همیشه برای من درس بازیگری است. خانم کرامتی روز به روز در بازیگری خود را تقویت میکند. برای یافتن نقش تلاش بسیاری میکند و این ستودنی است.
* این روزها در مجموعه "تا ثریا" به کارگردانی سیروس مقدم بازی میکنید، درباره نقش خود در این مجموعه توضیح میدهید؟
- من در این مجموعه مدیر مالی یک بیمارستان هستم که یک مغازه لباس فروشی هم دارم. به خاطر زیاده خواهی دچار مسائل و مشکلاتی میشوم. سیروس مقدم سوپراستار کارگردانهای تلویزیون ایران است، کار فشرده و ما فرصت نفس کشیدن نداریم. تا کنون حدود 30 درصد کار تصویربرداری شده است. فیلمنامه خوب است و در کنار همایون ارشادی، هومن سیدی، آزیتا حاجیان و... تجربه خوبی برایم در تلویزیون محسوب میشود.
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گفتگو: بیتا موسوی
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