جهل و ناآگاهی غربیها دلیل اصلی اسلام هراسی است

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا درباره دلایل اصلی اسلام هراسی در اروپا و آمریکا به خبرنگار مهر گفت: دلایل اصلی اسلام هراسی ترس و جهالت است.

وی افزود: ترس از اسلام ناشی از تبلیغات گروههای تروریستی است که به نام اسلام دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند. این ترس وقتی با جهل و ناآگاهی از اسلام پیوند می‌خورد اسلام هراسی را به وجود می‌آورد.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: در غرب افراد زیادی نیستند که در مورد اسلام می‌دانند. در واقع آگاهی اندکی در مورد اسلام در غرب وجود دارد.

وی یادآور شد: غرب باید آگاهی اندک خود از اسلام را مورد سرزنش قرار دهد. در مورد سطح آگاهی غرب از اسلام باید یادآور شد که غرب یا چیزی از اسلام نمی‌داند یا اگر آگاهی از اسلام دارد این آگاهی تصویری کلیشه‌ای و غیر واقعی از اسلام است.

دال‌می‌یر در مورد راهکارهای رفع و زدودن اسلام هراسی نیز تأکید کرد: در مورد رفع و زدودن اسلام هراسی به نظر می‌رسد که هم مسلمانان باید اقدام کنند و هم طرفهای مقابل آنها. طرف مقابل باید سعی کند ناآگاهی خود از اسلام را از بین ببرد.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" یادآور شد: به هر میزان که همکاری میان مسلمانان و غیرمسلمانان افزایش یابد هر دو طرف به درک واقعی از یکدیگر نائل می‌شوند. در واقع این همکاری باعث خواهد شد ترس از اسلام از بین برود.

وی تأکید کرد: از بین بردن جهل و ناآگاهی از اسلام نیز در نتیجه آموزش حاصل می‌شود. باید به کودکان از سنین ابتدایی در مورد اسلام آگاهی و آموزش داده شود تا با اسلام واقعی آشنا شوند.

استاد فلسفه دانشگاه نتردام در پایان تصریح کرد: اگر این تلاشها صورت بگیرد مطمئن باشید که اسلام هراسی به موضوعی مربوط به گذشته تبدیل خواهد شد.