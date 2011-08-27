دو روستای نهبندان از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور آبفار نهبندان ظهر شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت: عملیات آبرسانی به شهرک روستای چهارفرسخ شامل حفاری و لوله گذاری پلی اتیلن به طول دو هزار و 100 متر انجام شده است.

غلامرضا نخعی زینلی بیان کرد: این پروژه از محل صرفه جویی اعتبارات اجرا و به بهره برداری رسید و 75 خانوار از آب بهداشتی برخوردار شدند .

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی نهبندان همچنین درخصوص آبرسانی به شهرک بیچند بیان داشت: عملیات آبرسانی به شهرک روستای بیچند شامل حفاری و لوله گذاری پلی اتیلن به طول 300 متر بوده که این پروژه نیز از محل صرفه جویی اعتبارات اجرا و به بهره برداری رسید.

به گفته وی با افتتاح این پروژه نیز 160 خانوار از آب شرب بهداشتی برخوردار می شوند.

نخعی زینلی با بیان اینکه بیش از 400 روستا در شهرستان نهبندان وجود دارد، ادامه داد: از این تعداد 102 روستا با هفت دستگاه تانکر آبرسانی سیار می شوند.

وی تعداد روستاهای برخوردار از آب شرب را 118 روستا در قالب 15 مجتمع آبرسانی عنوان کرد و افزود: نهبندان هشت هزار و 400 مشترک روستایی دارد که از این تعداد 288 اشتراک راکد و تعداد 108 اشتراک تجاری و صنعتی است.