احتمال تجمیع دو دانشگاه دیگر در تهران/ سرنوشت فضاهای فعلی دو دانشگاه

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آنچه که تحت عنوان ادغام یا تجمیع دو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و صنعت آب و برق شهید عباسپور مطرح می‌شود، گفت: "هنوز در زمینه این بحث‌ها در حال بررسی هستیم."

معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزیر علوم با بیان اینکه در ساماندهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چندین گزینه مطرح است، گفت: "بحث تجمیع دو دانشگاه خواجه نصیر و صنعت آب و برق شهید عباسپور یکی از گزینه‌های احتمالی است نه یک گزینه اساسی."

وی درباره اینکه آیا از تجمیع این دو دانشگاه حمایت می‌کنید، گفت: "از هر چیزی که به نفع نظام جمهوری اسلامی و به نفع کشور باشد حمایت می‌کنم."

متکان در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد دو دانشگاه خواجه نصیر و صنعت آب و برق شهید عباسپور در سال تحصیلی جدید تجمیع شوند، گفت: "اگر قرار باشد این اتفاق در سال تحصیلی جدید بیافتد برای همه واحدهای این دو دانشگاه نیست بلکه این کار باید به صورت تدریجی و با شناخت و برنامه‌ریزی صورت گیرد."

معاون وزیر علوم در پاسخ به اینکه آیا دو دانشگاه خواجه نصیر و شهید عباسپور در شرق تهران تجمیع می‌شوند، به مهر گفت: "بنده گفتم که سناریوهای مطرح برای این دو دانشگاه صرفاً در حد بحث است. اصلاً قرار قطعی برای انجام این کار وجود ندارد."

وی در پاسخ به اینکه اگر قرار باشد این دو دانشگاه تجمیع یا ادغام شوند این کار در کدام نقطه تهران انجام می‌شود، گفت: "اگر قرار بر این شد این کار در اطراف تهران انجام می‌شود."

معاون اداری مالی وزیر علوم در پاسخ به اینکه اگر دو دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در اطراف تهران تجمیع شدند سرنوشت ساختمان‌ها و فضاهای فعلی آنها چه می‌شود، گفت: "آنها حتماً صرف همان دانشگاه جدید می‌شود. به هر حال فضاهای فیزیکی موجود برای همان دانشگاهی است که ساماندهی می‌شود."