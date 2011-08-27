11 شهریور آخرین مهلت اعتراض در خصوص ملی بودن زمینها

حسین میررجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای قانون مربوطه در زمینه اراضی اختلافی، کمیسیونهای مربوطه تشکیل و موارد ذیربط در این کمیسیونها بررسی می شود.

وی ادامه داد: هرکس که نسبت به ملی بودن زمین خود اعتراضی دارد، می تواند این اعتراض را مطرح کند تا پیگیری ها و بررسی های لازم انجام شود.

این مسئول بیان کرد: البته این اعتراضها مهلت دارند و آخرین مهلت دریافت این اعتراضها 11 شهریورماه سال جاری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اضافه کرد: لازم است اعتراضها در اسرع وقت و پیش از اتمام مهلت تعیین شده، ارائه شود تا بررسی ها و پیگیری های مربوطه با همکاری دستگاه های ذیربط صورت گیرد.

میررجبی افزود: انجام این بررسی ها و پیگیری ها آثار مطلوبی به همراه دارد و موجب مشخص شدن وضعیت اراضی مربوطه می شود.