افتتاح 72 پروژه عمران شهری در ارومیه به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا عصمت‌ پرست ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای اتمام این پروژه‌ها 890 میلیارد ریال است .

وی با اشاره به پروژه‌های شاخص هفته دولت امسال، اظهارداشت: آسفالت 45 متری عرشلو، رینگ خاقانی، خیابان شهید پرنیان، دو کتابخانه، آسفالت خیابان امامت، هشت شهریور، پوررشید، دو پارک محله‌ای و خیابان نظامی از جمله پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت است .

عصمت پرست با اشاره به زیرسازی و جدول ‌گذاری برخی از معابر شهری ارومیه، افزود: جدول‌ گذاری و زیرسازی در معابر اصلی شهر نیز از دیگر پروژه‌های مهم عمران شهری ارومیه است .

وی با بیان اینکه 45 کیلومتری عرشلو به نام طرح ولایت نامگذاری شده است، گفت: پنج میلیارد و 500 میلیون تومان در کمتر از 40 روز در این زمینه هزینه و پروژه مذکور به اتمام رسیده است .

این مسئول با تاکید بر زیباسازی محوطه این خیابان، اظهار داشت: در این راستا بحث زیباسازی و فضای سبز مطرح است که برای این منظور در تلاش هستیم 45 کیلومتری خیابان عرشلو به محلی برای کاهش بار ترافیکی خیابان ساحلی ارومیه شود .

شهردار ارومیه ادامه داد: در منطقه 3 شهرداری ارومیه نیز کوی شهید پرنیان از نظر ترافیکی به خیابان شهید رجایی تاثیر داشت که عملیات اجرایی آن در 45 روز با اعتبار 10 میلیارد ریال به اتمام رسیده است .