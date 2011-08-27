نمایشگاه دستاوردهای یکساله دولت در شهرستان پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه دستاوردهای یکساله دستگاههای اجرایی شهرستان پاکدشت با عنوان "جلوه های تلاش و خدمت" عصر امروز توسط ستاد بزرگداشت هفته دولت در مصلی امام خمینی(ره) پاکدشت افتتاح شد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی هفته دولت در پاکدشت در حاشیه این افتتاح، به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه، بارزترین فعالیتها و خدمات دولت دهم از سال گذشته تاکنون، در قالب پنلهای تصویری با همکاری ادارات و دستگاههای مختلف پاکدشت در معرض بازدید عموم قرار گرفته است.

علی اصغر مونسان افزود: این نمایشگاه به مثابه تصویری از یک حرکت مستمر است و قطعاً نمی تواند همه ابعاد و زوایای فعالیتی دستگاههای اجرایی شهرستان را به نمایش بگذارد.

وی تأکید کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، انعکاس عینی عملکرد دولت و دستگاهــهای اجرایی در شهرستان، اطلاع رسانی مطلوب عملکردها و دستا وردهای دولت به جامعه، بازتاب زحمات و خدمات دستگاههای اجرایی شهرستان، بررسی عملکـردهای مطلوب ادارات دولتی و تقدیراز تلاش دلسوزانه مدیران شهرستان پاکدشت است.