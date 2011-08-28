50 طرح کشاورزی، عمرانی و تولیدی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکشنبه در مراسمی با حضور استاندار و مسئولان استانی 50 طرح مهم عمرانی، کشاورزی و تولیدی در استان به بهره برداری رسید.

برای افتتاح این طرحها افزون بر 77 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

41 پروژه در آبیک افتتاح شد

41 طرح در شهرستان آبیک با 22 میلیارد و 750 میلیون ریال امروز افتتاح شد.

این طرحها شامل 21 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، انتقال آب کشاورزی در روستای عبدال آباد، برق رسانی به 12 روستای بخش بشاریات و خاکعلی، گازرسانی به روستای دلیریان با 100 خانوار و افتتاح یک طرح کشت و صنعت در روستای یعقوب آباد است.

افتتاح چهار پروژه در تاکستان

چهار پروژه عمرانی، کشاورزی و ورزشی هم امروز در شهرستان تاکستان افتتاح شد.

این طرحها شامل افتتاح قطعه سوم بزرگراه آبگرم به تاکستان به طول شش کیلومتر، زمین مصنوعی شهدای شهر تاکستان، آبیاری تحت فشار در 50 هکتار از باغات روستای دیال آباد، با هدف صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کیفیت محصولات و استخر دو منظوره پرورش ماهی است که برای اجرای آنها بالغ بر 32 میلیارد ریال هزینه شده است.

افتتاح پنج طرح عمرانی در بوئین زهرا

امروز همچنین پنج طرح عمرانی، ورزشی و فرهنگی در شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

کلنگ ساخت یک واحد آموزشی هم در این شهرستان به زمین زده شد. برای بهره برداری از این طرحها بیش از 23 میلیارد ریال هزینه شده است.

این طرحها شامل افتتاح کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان، ساختمان اداری آب و فاضلاب شهر سگزآباد، زمین چمن و پیست دو ومیدانی شهر بوئین زهرا و گازرسانی به یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی آراسنج است.

عملیات اجرایی ساخت مدرسه ابتدایی روستای حسین آباد هم با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شد.