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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۰۶

پازوکی در گفتگو با مهر:

بخش کودک کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س) کومله راه اندازی شد

بخش کودک کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س) کومله راه اندازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لنگرود از راه اندازی بخش کودک کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س) کومله خبر داد.

 مهرداد پازوکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش کودک کتـابخانه حضرت زهرا (س) کومله در فضایی مسـتقل به منظور اســتفاده و ارتباط بیشتر کودکـان در این کتــابخانه راه اندازی شده است.
 
وی اظهارداشت: بخش کودک کتابخانه حضرت زهرا (س) کومله با زیربنای 30 مترمربع و تعداد 300 نسخه کتاب ویژه کودکان و دارای 30 نفر عضو کودک است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی لنگرود ادامه داد: بزودی وبلاگ کتابخانه عمومی حضرت زهرا (س) بخش کومله نیز با هدف اطلاع رسانی بیشتر از فعالیت و کتب موجود کتابخانه برای علاقمندان راه اندازی می شود.

وی همچنین گفت: کتاب بهترین وسیله انتقال میراث ادبی از نسلی به نسل دیگر است و به کودک کمک می کند میراث فرهنگی خود را بشناسد و به آن ارج بنهد.

پازوکی افزود: کتاب می تواند کودک را به سوی واقعیت و فراتر از آن براند و در غنی کردن روح و روان خوانندگان خود و آشکار کردن نیاز آنها نقش اساسی دارد.

وی بیان داشت: کتاب به کودکان فرصت می دهد با شخصیت هایی به سن و سال خودشان هم ذات پنداری کنند، کودکان دوست دارند درباره کسانی بخوانند که می توانند آنها را درک کنند و از این راه به خودباوری می رسند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی لنگرود یادآورشد: کتاب با گسترش علاقه های کودکان، فراهم کردن امکان تجربه ماجراهای جدید و نیز نمایش شیوه های نگرش متفاوت و برخورد با کشمکش ها و درگیری های زندگی خود آنها، افق دید کودکان را گسترش می دهد.

کد مطلب 1393650

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