به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده با صدور حکمی ساسان والیزاده را به عنوان دبیر اولین دوره جشنواره هنر در رسانه (WPA) و دبیر جایزه بینالمللی صلح و عدالت منسوب کرد.
وی در حکم خود خطاب به والیزاده آورده است: «تحقق اهداف این مهم در گرو بهرهمندی از دانش و تخصص استادان علوم ارتباطات، روزنامهنگاران فرهیخته و فعالان عرصه مطبوعات و رسانه است.
همکاری مستمر با دبیرخانه دائمی جشنوارهها و حضور مؤثر در جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره و نمایشگاه و ارتباط و مشاوره با مدیران کل مجموعه از امور مهمی است که لازم است بدان اهتمام ورزید.»
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