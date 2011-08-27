به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده با صدور حکمی ساسان والی‌زاده را به عنوان دبیر اولین دوره جشنواره هنر در رسانه (WPA) و دبیر جایزه بین‌المللی صلح و عدالت منسوب کرد.

وی در حکم خود خطاب به والی‌زاده آورده است: «تحقق اهداف این مهم در گرو بهره‌مندی از دانش و تخصص استادان علوم ارتباطات، روزنامه‌نگاران فرهیخته و فعالان عرصه مطبوعات و رسانه است.

همکاری مستمر با دبیرخانه دائمی جشنواره‌ها و حضور مؤثر در جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره و نمایشگاه و ارتباط و مشاوره با مدیران کل مجموعه از امور مهمی است که لازم است بدان اهتمام ورزید.»