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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

با حکم معاون وزیر ارشاد/

دبیر دو جشنواره بین‌المللی در حوزه رسانه معرفی شد

دبیر دو جشنواره بین‌المللی در حوزه رسانه معرفی شد

طی حکمی از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساسان والی‌زاده دبیر دو جشنواره بین‌المللی در حوزه رسانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده با صدور حکمی ساسان والی‌زاده را به عنوان دبیر اولین دوره جشنواره هنر در رسانه (WPA) و دبیر جایزه بین‌المللی صلح و عدالت منسوب کرد.

وی در حکم خود خطاب به والی‌زاده آورده است: «تحقق اهداف این مهم در گرو بهره‌مندی از دانش و تخصص استادان علوم ارتباطات، روزنامه‌نگاران فرهیخته و فعالان عرصه مطبوعات و رسانه است.

همکاری مستمر با دبیرخانه دائمی جشنواره‌ها و حضور مؤثر در جلسات شورای سیاستگذاری جشنواره و نمایشگاه و ارتباط و مشاوره با مدیران کل مجموعه از امور مهمی است که لازم است بدان اهتمام ورزید.»

کد مطلب 1393661

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