100پروژه خدماتی عمرانی در شهریار در حال اجراست

سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:هم اکنون و در آستانه هفته دولت بیش از صد پروژه عمرانی و خدماتی در شهریار در حال اجراست که اغلب آنها برای نیمه دوم سال آماده افتتاح خواهد شد و تعدادی از آنها نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال در حال اجراست.

حسینی درخصوص اجرای طرح نهضت آسفالت گفت: طرح نهضت آسفالت در شهر شهریاراز چند سال قبل با یک برنامه زمان بندی مشخص در دستور کار قرار گرفت که در این راستا بیش از 130 هزارمترمربع با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در63 معبر آسفالت انجام گرفته است

وی طرحهای خانه فرهنگ کرشته، ساختمان زورخانه شهریار، زمین فوتبال 8هزار نفری و ورزشگاه چند منظوره اندیشه، بازار میوه و تره بار شهریار، نماد شهدای امام زاده اسماعیل، ایستگاه مرکزی آتش نشانی اندیشه وایستگاههای مناطق و نواحی، ساختمان اداری شورای محمد آباد و کتابخانه را از جمله این پروژه ها اعلام کرد.

سعیدی بازسازی پارک 22 بهمن و شهر بازی، بازسازی آمفی تئاتر و دکوراسیون فرهنگسرای استاد شهریار و ایثار اندیشه، باز سازی کتابخانه فرهنگسرای استاد شهریار،ایستگاه مرکزی آتش نشانی شهرک جعفریه، کانال شهرک صدف، مدرسه در شهرک صدف، مجموعه ورزشی عباس آباد-کرشته، پارک جویبار، ساختمان اداری شورای رضی آباد پایین، ساختمان اداری شورای اسکمان، تقاطع غیر هم سطح سپاه، بهسازی بلوار شورا، بازسازی پارک میدان امام اندیشه، بازسازی پارک میدان آزادگان اندیشه، دیوار ساحلی و ساماندهی رودخانه شاد چای و استخر و سونای امیریه را از دیگر پروژه های در دست اجرا اعلام کرد.

به گفته وی سایر پروژه های در دست اجرای این شهرداری به این شرح است: پارک پردیس (میدان نماز)، تصفیه خانه امیریه، ساختمان معاونت حمل و نقل در پایانه 22 بهمن، پارک محله ای حصار زیرک، خانه بهداشت رزکان ساختمان اداری معاونت خدمات شهر و امور مناطق، ساختمان اداری منطقه3(کهنز)، سالن ورزشی منطقه3(کهنز)، پیگیری و راه اندازی بازیافت زباله (تفکیک زباله از مبداُ) مرکز شهر، احداث سوله به مساحت 400 متر مربع جهت ایستگاه مرکزی بازیافت، تهیه ونصب تابلوهای میادین و بلوارها و روپایه ای معابر که به نام شهدا نامگذار شده اند، نصب بلندترین پرچم ایران در غرب استان تهران، تکمیل پروژه آبیاری تحت فشار بلوار شهرداری ، راه اندازی جایگاه سوختCNG در جاده کرج، راه اندازی کارواش سبک و سنگین.

احداث و راه اندازی تعویض روغنی عمومی، احداث و راه اندازی باسکول 60 تنی، راه اندازی خط سبک وسنگین معاینه فنی خودرو که در مرحله مزایده، پیگیری و تحویل 4دستگاه خودرو، تجهیزکلیه خودروهای سازمان به دستگاه GPS، تاسیس و راه اندازی ایستگاه آتش نشانی ناحیه رزکان، ساخت ایستگاه آتش نشانی وامدادی در مرکز شهر، ساخت ایستگاه آتش نشانی و امدادی در منطقه کهنز، خرید و تکمیل یکسری لوازم امداد و نجات واطفای حریق، خرید یکدستگاه نردبان تمام هیدرولیک 32متری برای امداد رسانی در ساختمانهای مرتفع، راه اندازی کامل پارک و شهر بازی 22بهمن و کاشت و مبلمان پارک فاز 2 شاهد امیریه.

کاشت فضای سبز بلوار شهرداری (محورچیتگر)، تکمیل پارک اضطراری جاده کرج روبروی موتوری، اجرای سیستم آبیاری قطره ای، کاشت و مبلمان پارک محوطه میدان امام خمینی (ره) اندیشه،اجرای کفپوش در لچکی جنوب غربی میدان جهاد واجرای سیستم آبیاری قطره ای زیر درختان چنار، بازسازی کامل محوطه فضای سبز شهید (قدان)، خیابان شهید ترابی شهریار، کاشت و مبلمان بوستانهای محله ای گسترش1،2،3(ناحیه وائین)خیابان کاروان، کاشت و مبلمان پارک جویبار (شهرک عباسپور)، ساخت ساختمان چند منظوره شامل غسالخانه، سالن تشریح، سردخانه، اتاق استراحت و پارکینگ در فاز2بهشت رضوان با تخریب و بازسازی دیوار حصارفاز یک و دو آرامستان ( بهشت رضوان )،احداث فاز 2 ساختمان اداری سازمان آرامستان،احداث تجاریهای خیابان شهید طوقانی شهریار – شهرک کمیته ر اه اندازی غرفه میوه و تره بار در سطح شهر و مناطق و نواحی و مرمت و زیرسازی آسفالت معابر شهر عنوان کرد.