19 پروژه عمرانی در شهرستان گرمی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گرمی در مراسم افتتاح همزمان این پروژه ها اظهار داشت: برای اجرا و تکمیل این پروژه ها و طرحها اعتباری بالغ بر 47 میلیارد و 97 میلیون ریال هزینه و سرمایه گذاری شده است.

عزیر صحرایی سالن ورزشی، خیابان کشی، باسکول 60 تنی اتوماتیک، خانه های بهداشت، خانه عالم، فاز اول طرح هادی روستایی، ساماندهی مزار شهدا، طرحهای مدرسه سازی در قالب 24 کلاس درس و... را از جمله این پروژه ها عنوان کرد.

وی برق رسانی به پروژه های مسکن مهر را از دیگر پروژه های افتتاحی در این روز عنوان کرد و افزود: علاوه بر این گازرسانی به هفت روستای برزند امروز در شهرستان گرمی افتتاح و به بهره برداری رسید.

افتتاح چندین پروژه‌ در سایر شهرستانهای اردبیل

همچنین همزمان با چهارمین روز هفته دولت و با حضور مسئولین واحد تولیدی جعبه های پلاستیکی و آبشار پارک جنگلی با اعتبار پنج میلیارد و 300 میلیون ریال سرمایه گذاری در شهرستان مشگین شهر افتتاح شد.

برای واحد تولیدی جعبه های پلاستیک با اشتغالزایی 10 نفر، چهار میلیارد و 500 میلیون ریال و برای آبشار پارک ساحلی 800 میلیون ریال هزینه شده است.

در بیله سوار نیز طرح خیابان کشی، سوئیچ اینترنت پرسرعت در شش مرکز مخابراتی با سه میلیارد ریال اعتبار، مجتمع دامپروری و زنبورداری، پرواربندی 450 رأسی با یک میلیارد و 450 میلیون ریال سرمایه گذاری آغاز شد.

در کوثر، طرح مرمت و بازسازی گلزار شهدا در 20 روستا با 400 میلیون ریال و پنج واحد خانه محرومان با 500 میلیون ریال اعتبار نیز از جمله طرحهای افتتاح شده بود.

همچنین امروز با حضور مدیران آب منطقه ای استان اردبیل و فرماندار نیر عملیات ساماندهی و بازسازی آبگرم قینرجه نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.