تمام شهرها و روستاهای مازندران گازدار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی مازندران در ساری افزود: در حال حاضر، 12 هزار و 963 کیلومتر شبکه خط تغذیه و توزیع گاز در شهرها و روستاهای مازندران فعال است.



وی اظهار داشت: 548 هزار و 685 علمک گاز در شبکه های استان نصب شده و 824 هزار مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه دو نیروگاه نکا و نوشهر تحت پوشش این شرکت قرار دارند، تصریح کرد: تاکنون کار گازرسانی در 448 واحد صنعتی استان انجام شده و 78 جایگاه سی ان جی در مازندران فعال است.



عرب مقصودی با بیان اینکه در امکان زیرساختی برای گازرسانی به پنج شهر مازندران فراهم نیست، یادآور شد: انتخاب مشاور برای شناسایی و امکان سنجی گازرسانی در شهرهای گزنک، رینه، بلده، فریم و کیاسر انجام شده است.



وی با اعلام اینکه مطالعات فنی برای اجرای پروژه گازرسانی در مرزن آباد چالوس پایان یافته است، افزود: پیش بینی می شود عملیات اجرایی گازرسانی به مرزن آباد در نیمه دوم امسال آغاز شود.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران از انتخاب پیمانکار برای گازرسانی در شهرهای خشرودپی، دابودشت، گلوگاه بابل، مرزیکلا بابل، گتاب، پل سفید و کلاردشت خبر داد و گفت: 38 شهر از 55 شهر مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار است.



عرب مقصودی بیان داشت: مشاور شرکت در حال امکان سنجی و بررسی برای گازرسانی به شهرهای آلاشت سوادکوه و پول کجور نوشهر است.



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در حال حاضر، هزار و 265 روستای مازندران گازدار هستند اظهار داشت: فعالیت اجرایی و انتخاب پیمانکار برای گازرسانی در 304 روستای مازندران آغاز شده است.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: انتخاب پیمانکار برای 60 روستای جدید انجام و مطالعات امکان سنجی در 193 روستای استان انجام شده است.



به گفته عرب مقصودی، هم اکنون مردم هزار و 833 روستای مازندران گازدار هستند.



وی با بیان اینکه اولویت گازرسانی در شهرهای و روستاهای استان در مناطق جلگه ای است اظهار داشت: هم اکنون هزار و 267 روستای کوهپایه ای مازندران گازدار نیستند.



عرب مقصودی پیش بینی کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه تمامی روستاهای جلگه ای ای مازندران از نعمت گاز بهره مند شوند.



وی میزان مصرف مشترکان گاز استان در سال 89 را بالغ بر شش میلیارد متر مکعب اعلام کرد و گفت: نیروگاهها، مصارف خانگی، صنایع و کارخانجات و تجاری به ترتیب در ردیف بیشترین و کمترین مصرف کنندگان گاز در استان قرار گرفتند.



وی گفت: کارخانجات سیمان نکاء و صنایع چوب و کاغذ مازندران، بیشترین مصرف کننده گاز در بین صنایع استان هستند.



مدیرعامل شرکت گاز مازندران از افتتاح 12 پروژه روستایی همزمان با هفته دولت در استان خبر داد و گفت: این پروژه ها با ارزش 30 میلیارد در هفته دولت امسال بهره برداری می شود.



مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.