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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۵

74 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی افتتاح می شود

74 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی افتتاح می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از افتتاح 74 واحد مسکونی ویژه معلولان و مددجویان بهزیستی استان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری مطلق ظهر شنبه در حاشیه افتتاح ساختمان اداره بهزیستی درمیان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این تعداد مسکن با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و مبلغ 11 میلیارد ریال تسهیلات بانکی، ساخته شده است.

به گفته وی از واحدهای آماده بهره برداری 50 واحد در بیرجند، 16 واحد در خضری و دشت بیاض و هشت واحد نیز در فردوس است.

اکبری مطلق بیان کرد: ساختمان مجتمع بهزیستی شهرستان درمیان نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی افتتاح شد.

وی افزود: بهره برداری از مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان بی سرپرست و یک مرکز مشاوره ژنتیک در قائن و سه مرکز درمان و بازتوانی سرپایی اعتیاد در شهرستان بیرجند از دیگر پروژه های قابل بهره برداری در هفته دولت است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نرخ معلولیت در استان را شش درصد اعلام کرد و بیان داشت: خراسان جنوبی 14 هزار معلول دارد. 

کد مطلب 1393685

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