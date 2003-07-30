توان و لياقت تكواندو ايران بيش از اينها است

وي در گفت گو با خبرنگار "مهر" گفت: به لطف خدا و تلاش مربيان در حال آماده سازي هستيم تا خود را براي مسابقه هاي جهاني آلمان و انتخابي المپيك 2004 آتن مهيا كنيم.

ساعي افزود: در ابتدا قرار بود تنها در مسابقه هاي انتخابي المپيك آتن شركت كنم، اما با توجه به اينكه فاصله زماني مسابقه هاي جهاني آلمان و انتخابي المپيك تغيير كرده و به دو ماه ديگر افزايش مي يابد، تصميم گرفتم كه در هر دو مسابقه شركت كنم. در اين قضيه بيشتر بحث آسيب ديدگي و خستگي ناشي از مسابقه ها مطرح بود كه با زمان مناسب بين اين دو رويداد، مشكل خاصي بوجود نخواهد آمد.

قهرمان پرآوازه كشورمان در زمينه حضور ستار گان جهان در تهران گفت: برگزاري اين مسابقه به قوت خود باقي است و قرار است در بهمن ماه برگزار شود. جوايز نقدي مناسبي براي آن در نظر گرفته اند كه اميدوارم بهترين هاي جهان فرصت حضور در اين مسابقه بزرگ را از دست ندهند.

ساعي دليل نرفتن به ايرلند را حضور در تمرينات تيم ملي ذكر كرد و گفت: ايرلند يها از من مي خواهند كه در آنجا به كار هدايت تكواندوكارانشان بپردازم، اما با توجه به اينكه دو مسابقه بين المللي مهم را در پيش رو داريم من از آنها خواستم تا دو تكواندوكاري كه قرار است در رقابتهاي انتخابي المپيك شركت كنند را به ايران بفرستند تا با آنها در اينجا برنامه تمريني داشته باشيم. حالا هم منتظر پاسخ آنها هستم.

ساعي ادامه داد: براي مربيگري برنامه ريزي كرده ام تا مدارج بين المللي را يكي يكي طي كنم. در حال حاضرداراي مدرك مربيگري درجه دوكشور هستم و در كلاس هماهنگي مربيان نيز شركت كرده ام و اميدوارم بتوانم با افزايش تواناييهاي فني و دانش روز در زمينه مربيگري منشاء خدمات ارزنده اي براي تكواندو ايران باشم.

وي در پايان گفت: با كسب مدال طلاي المپيك يكبار ديگر، شايستگي هاي تكواندو ايران را به منصه ظهور مي رسانيم. چون توان و لياقت تكواندو ما بيش از اينهاست و من به عنوان نماينده جامعه تكواندو ايران تلاش مي كنم تا به اين مهم دست يابم.