رقابت در تیم ملی دشوار است/ در استقلال و پرسپولیس فقط باید گل بزنید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران حاضر در کمپ تیم های ملی با بیان این مطلب افزود: در اردوی ابتدایی تیم ملی حضور نداشتم اما این بار به اردو دعوت شدم. خدا را شکر شرایط خوب است و خوشحالم که در خدمت تیم ملی هستم.

وی افزود: خوشبختانه بازیکنان با روحیه و انگیزه کافی در اردو حاضر شدند و تا بازی مقابل اندونزی 4-5 جلسه تمرین خواهیم کرد که امیدواریم در این مدت تیم به همانگی لازم برسد.

مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص انتقاد برخی از کارشناسان به دعوتش به اردوی تیم ملی گفت: من چنین انتقادهایی را نشنیده ام چرا که روزنامه ها را نمی خوانم و پیگیر چنین اخباری نیستم در عین حال باید بگویم هر کس که به اردو دعوت می شود موافقان و مخالفانی دارد و یک سری انتقاد می کنند.

رضایی همچنین خاطرنشان کرد: در ایران هر کسی که گل نمی زند بخصوص در استقلال و پرسپولیس گل نزدنش به چشم می آید. در این دو تیم حتما باید گل بزنید تا بازیکنان به چشم بیاید به شخصه برای من موفقیت پرسپولیس مهمتر از گلزنی ام است و اعتقاد دارم اگر برای تیمم مثمر ثمر باشم ایرادی ندارد که گل هم نزنم.

وی خاطرنشان کرد: بازی با اندونزی هم به مانند دیگر بازیها دشوار است اما با شرایطی که در تیم ملی می بینم می توانیم روز جمعه یک بازی خوب را مقابل بازیکنان به نمایش بگذاریم و مقابل اندونزی به پیروزی برسیم.

وی در خصوص حضور بازیکنانی چون فرهاد مجیدی در تیم ملی و رقابتی که در خط حمله این تیم وجود دارد گفت: رقابت همیشه سخت است اما در نهایت هر تصمیمی که کادر فنی بگیرد تصمیم اصلی است و ما هم در خدمت مربیان هستیم و امیدوارم که فرصت بازی پیدا کنیم.