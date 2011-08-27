مردم خراسان جنوبی دو میلیارد ریال به سومالی کمک کردند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)خراسان جنوبی در گفتگو با مهر گفت: مردم خیر و نیکوکار استان تاکنون جهت کمک به مردم مسلمان و قحطی زده سومالی، بالغ بر 457 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی اهداء کردند.

محمد اکبری، با تقدیر از مردم سخاوتمند و نوع دوست استان در جهت کمک به همنوعان خود یادآورشد: به منظور جمع‌آوری کمک‌های مردمی در روز همبستگی ملی برای حمایت از مردم قحطی زده و بی ‌پناه سومالی بالغ بر 439 میلیون ریال کمک نقدی و 18 میلیون ریال کمک غیر نقدی جمع آوری شد.

وی بیان کرد: حدود 60 پایگاه کمیته امداد در سطح مساجد، پایگاه‌های نماز جمعه، میادین، معابر اصلی استان کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار را جمع آوری می کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از مردم نوعدوست خواست تا علاوه بر حضور در پایگاههای سطح استان، کمکهای نقدی خود را به شماره حساب 77155 بانک تجارت شعبه مرکزی بیرجند به نام کمیته امداد استان و همچنین شماره حسابهای سراسری 5555 بانک ملی (ریالی) و شماره حساب ارزی 333 بانک ملی بنام کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز نمایند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز به مهر گفت: از 12 مرداد تاکنون یک میلیارد و 700 میلیون ریال کمک نقدی و یک تن برنج برای کمک به قحطی زدگان سومالی از50 پایگاه ثابت و 110 پایگاه سیار هلال احمر جمع آوری شده است.

محمد رحیم شهریاری ادامه داد: تا کنون شهرستانهای بیرجند ، قاین و سرایان بیشترین میزان کمکهای مردمی را به خود اختصاص داده اند.