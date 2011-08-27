90 درصد جاده های لرستان خط کشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر محبی در جلسه هم اندیشی راههای افزایش ایمنی در محورهای مواصلاتی لرستان اظهار داشت: برای خط کشی 5 هزار کیلومتر راه موجود در استان به اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان نیاز است.

وی ادامه داد: این در حالیست که برای تامین اعتبارات خط کشی محورهای استان و ایجاد روشنایی های محورهای مواصلاتی با پیگیری های مستمر اقدامات خوبی انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان لرستان یادآور شد: پیش بینی می شود با تامین اعتبارات یاد شده امسال نزدیک به 90 درصد جاده های استان خط کشی شود.

فرمانده قرارگاه پلیس راه استان لرستان نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت تصادفات رخ داده در استان، بیان داشت: 43 درصد تصادفات لرستان در محورهای فرعی و روستایی اتفاق می افتد.

سرهنگ هویدا تزار ادامه داد: در این راستا با افزایش نیروی پلیس و گشت های سیار عزم پلیس راه در جلوگیری از وقوع تصادفات در محورهای فرعی و روستایی متمرکز شده است.