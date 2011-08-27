نمایشگاه پاییزه در شهرهای مازندران بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای اجرای سیاستهای دولت و در حمایت از بخش صنوف تولیدی و توزیعی و رفاه شهروندان، همزمان با بازگشایی مدارس با همکاری مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه همه ساله، نمایشگاه عرضه مستقیم فروش پاییزه در استان برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه این نمایشگاهها در فاصله زمانی دهم شهریور ماه تا دهم مهرماه در تمامی شهرهای استان با زمانبندی 10 الی 12 روزه برگزار می شود افزود: انواع مواد غذایی پرمصرف، کیف و کفش، پوشاک و لوازم التحریر با 15 تا 20 درصد زیر قیمت بازار در این نمایشگاه ها عرضه می شود.



وفایی نژاد، هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاهها را حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تثبیت قیمت ها و ایجاد آرامش در بازار اعلام کرد و گفت: کلیه کالاهای قابل عرضه در نمایشگاه، توسط کارشناسان خبره اتحادیه ها کارشناسی و با نظارت ادارات بازرگانی قیمت گذاری می شود.



وی گفت: بازرسان سازمان بازرگانی در کلیه امور اجرایی برگزاری نمایشگاهها، نظارت کاملی بر نحوه فروش محصولات خواهند داشت.



رئیس سازمان بازرگانی مازندران از کلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و کارخانجات استان درخواست کرد با شرکت در این نمایشگاه به پربار شدن فعالیت اقتصادی و رفاه حال هم استانیهای مازنی کمک کنند.



وی بیان داشت: در نمایشگاههای پاییزه امسال با استقبال خوب واحدهای تولیدی و کارخانجات، نمایشگاههای کم نظیری در استان برپا می شود که گامی ارزنده در مسیر تامین حقوق مصرف کنندگان برداشته خواهد شد.