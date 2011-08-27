عملیات ساماندهی و احداث آبگرم قینرجه نیر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نیر عصر شنبه در مراسم آغاز بکار این پروژه گردشگری اظهار داشت: این طرح در راستای تامین خواسته های مردم، توسعه گردشگری و نیز رفع سیمای نامناسب این چشمه تخریب شده، اجرا می شود.

سید حمید عباداللهی افزود: بازسازی و احیا این آبگرم یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین منطقه و خواست عموم مردم شهرستان بود که به مناسبت هفته دولت در سال مزین به جهاد اقتصادی محقق شد.

به گفته وی برای آغاز این طرح گردشگری یک میلیارد ریال اختصاص یافته که پیش بینی می شود با تزریق اعتبارات دیگر این طرح بزودی تکمیل و مورد استفاده مردم منطقه و میهمانان استان قرار گیرد.

فرماندار نیر با بیان اینکه آبگرم قینرجه نیر یکی از آبگرمهای مشهور استان اردبیل است، اضافه کرد: ای آبگرم در جاده ترانزیتی سراب- نیر واقع شده و چند سال پیش در جریان نوسای این جاده تخریب شده بود.

وی همچنین در این مراسم با اشاره به کمبود اعتبارات شهرداری این شهرستان یادآور شد: هم اکنون منبع درآمد شهرداری نیر تنها از طریق عوارض محلی تامین می شود.

عباداللهی با اشاره به گسترش حریم و محدوده شهر نیر و با انتقاد از طرح جامع این شهرستان ابراز داشت: طرح جامع نیر بسیار کوچک لحاظ شده و بی شک در اینده نیاز شهر و شهرداری را برآورده نخواهد کرد و نیازمند گسترش فضای شهری است.

وی در پایان به وجود شهرک صنعتی و مناطق گردشگری و آبهای گرم معدنی منطقه اشاره کرد و خواستار لحاظ کردن این مناطق در محدوده حریم شهری در طرح جامع نیر شد.