به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به حکم دادگاه عالی داوری در ورزش (CAS)، علی حسینی پس از 12 سال می تواند به دنیای وزنه برداری بازگردد که این اتفاق از نگاه وکلای این وزنه بردار، یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.

این برای اولین بار در سوابق کمیته انضباطی فدراسیون جهانی وزنه برداری و البته تاریخ ورزش ایران است که حکم محرومیت مادام العمر ورزشکاری شکسته می شود، اما کاهش این محرومیت به 12 سال هم شاید در مقطع کنونی کمکی به سعید علی حسینی نکند.

علیپور یکی از وکلای ایرانی علی حسینی در این باره گفت: با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده و همینطور دفاعیات صورت گرفته در جلسه 31 تیر ماه دادگاه حکمیت ورزش کمترین انتظار ما و وکلای بین‌المللی علی حسینی این بود که دادگاه CAS ضمن لغو این محرومیت مادام العمر، حکم به محرومتی 4 ساله بدهد، اما به نظر می رسد هیئت رسیدگی به این پرونده در اجرای عدالت تا حدودی جایگاه و شان فدراسیون جهانی وزنه برداری را هم رعایت کرده است.



وکیل سعید علی حسینی در پاسخ به این سئوال که آیا امیدی به کاهش محرومیت دوباره این وزنه بردار جوان هست یا خیر گفت: ما برای اعتراض به این رای 12 روز فرصت داریم. البته راه دیگر هم این است که به دادگاه عالی سوییس (Supreme Court) شکایت کنیم. به همین خاطر در حال رایزنی هستیم تا ببینیم در نهایت کدام اقدام برای مرحله بعدی مناسب تر است.



علیپور در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید با حمایت های فدراسیون وزنه برداری، با جدیت هرچه تمام تر پیگیری این پرونده هستیم. اکنون که برای اولین بار حکم محرومیت مادام العمر یک وزنه بردار در تاریخ لغو شده است، می توان به کاهش محرومیت این وزنه بردار نیز امیدوار بود.

سعید علی حسینی که نمونه دوپینگ وی برای دومین بار در اکتبر سال 2009 مثبت اعلام شده بود، در اکتبر سال 2021 می تواند دوباره به عرصه رقابت های وزنه برداری بازگردد.