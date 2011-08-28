کنسرت کامکارها در شیراز برگزار می شود

هوشنگ کامکار مدیر هنری گروه کامکارها با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این برنامه که از ساعت 20:30 تاریخ مزبور آغاز می شود ابتدا بخش فارسی در دستگاه همایون و آواز اصفهان با قطعاتی از ساخته های پشنگ،ارسلان و من اجرا می شود.

این آهنگساز در توضیح قطعات این کنسرت افزود: تصنیف "سرخوشان عشق" از پشنگ کامکار با شعری ازمولانا، تصنیف "گلبانگ رود" با شعری از حافظ و تصنیف "یار مرا"از ساخته های ارسلان کامکار و تصنیف "ساقیان" که از من است اجرا خواهد شد.

وی در ادامه گفت : در بخش دوم که به موسیقی کردی در دستگاه ماهور اختصاص دارد قطعات "خان امیری" ،کردی سنندجی، "آلوه گه نم خره"،فولکلور لری،"ده سره به لنگر"،فولکلور کردی، "ئاواتی دوری"، گورانی، "مال و مینم"و"هه نار هه نار" اجرا می شود.

هوشنگ کامکار در پاسخ به این سوال که چرا کامکارها از خواننده تکخوان بهره نمی برند گفت : تجربه به ما نشان داده است که از آنجا که خوانندگان معمولا با گروههای مختلفی همکاری می کنند کار کردن و هماهنگ شدن گروه با خواننده با مشکلاتی مواجه می شود از سوی دیگرفعالیت و استمرار بیش از سی ساله کامکارها موجب شده است تا مخاطبان این گروه را به خوبی بشناسند و بیشتراین مخاطبان نیز به خاطر گروه کامکارها به کنسرت می آیند و از دیگر دلایل اینکه غالب آثاری که ما برای کنسرت ارائه می دهیم به گونه ای تنظیم شده است که احتیاجی به حضور خواننده ردیف خوان ندارد .

بیژن کامکار (آواز-دف) ، پشنگ کامکار (سنتور) ، قشنگ کامکار (سه تار-همخوان) ، ارژنگ کامکار (تمبک) ، ارسلان کامکار (آواز-عود) ، اردشیر کامکار (کمانچه) ، اردوان کامکار (سنتور) ، مریم ابراهیم پور (همخوان) ، نیریز کامکار (تار) ، هانا کامکار (دف ، همخوان) ، صبا کامکار (همخوان)اعضای گروه کامکارها را تشکیل می دهند.





