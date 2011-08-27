اقلام فرهنگی بین کانون های مساجد استان مرکزی توزیع شد

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت عید سعید فطر 500 بسته فرهنگی بین مسئولان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی توزیع می شود.

وی افزود: این بسته های فرهنگی شامل شش هزار نرم افزار درزمینه های قرآنی، آموزشی و پژوهشی، اخلاقی، مشاوره، اهل بیت(ع) و احکام است که بین مسئولان و اعضای کانون های فرهنگی هنری و اهالی مسجد و نمازگزاران توزیع می شود.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری اظهار کرد: دبیرخانه کانون های مساجد به مناسبت های مختلف با هدف تقویت روحیه معنوی، ترویج مفاهیم دینی و بهره مندی از فیوضات این ماه مبارک اقدام به توزیع این بسته ها می کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ دینی در جامعه، خاطرنشان کرد: ارتقای فرهنگ غنی دینی در سطح جامعه به خصوص در بین قشر جوان و نوجوان مهم ترین راه مقابله با هجمه های فرهنگی است.