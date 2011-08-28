  1. استانها
  2. مرکزی
۶ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۳۱

مستند فرش دستباف استان مرکزی با برند فرش ساروق ساخته می شود

مستند فرش دستباف استان مرکزی با برند فرش ساروق ساخته می شود

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی از ساخت مستند فرش دستباف استان برای معرفی فرش ساروق خبر داد.

عزیز الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تنوع فرش دستباف استان که نسبت به سایر استانها از تنوع قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که در دیگر استانها دوگونه فرش بافت می شود در استان مرکزی نزدیک به 22 نوع فرش دستباف تولید می شود و باید جهت معرفی برند فرش ساروق استان تلاش کرد.

معاون بازرگانی داخلی ادامه داد: تهیه مستند فرش دستباف استان با برند فرش ساروق باید به گونه ای باشد که قابلیت ارائه در شبکه های سراسری و بین المللی را داشته باشد و بتواند برند فرش ساروق را به عنوان یک فرش با کیفیت به بازارهای هدف معرفی کند.
 
صدیقی در پایان گفت: زمان ارائه طرحها و معرفی مستند ساز فرش دستباف استان تا 10 شهریور ادامه دارد.
کد مطلب 1393779

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها