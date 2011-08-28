مستند فرش دستباف استان مرکزی با برند فرش ساروق ساخته می شود

عزیز الله صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تنوع فرش دستباف استان که نسبت به سایر استانها از تنوع قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که در دیگر استانها دوگونه فرش بافت می شود در استان مرکزی نزدیک به 22 نوع فرش دستباف تولید می شود و باید جهت معرفی برند فرش ساروق استان تلاش کرد.

معاون بازرگانی داخلی ادامه داد: تهیه مستند فرش دستباف استان با برند فرش ساروق باید به گونه ای باشد که قابلیت ارائه در شبکه های سراسری و بین المللی را داشته باشد و بتواند برند فرش ساروق را به عنوان یک فرش با کیفیت به بازارهای هدف معرفی کند.

صدیقی در پایان گفت: زمان ارائه طرحها و معرفی مستند ساز فرش دستباف استان تا 10 شهریور ادامه دارد.