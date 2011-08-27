تیم "ب" ایران در رده هفتم مسابقات والیبال ریاست جمهوری قزاقستان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی مسابقات والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان تیم "ب" ایران عصر امروز در آلماتی به مصاف تیم دوم میزبان رفت و با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست یافت.

شاگردان ناصر شهنازی با کسب این پیروزی در میان هشت تیم شرکت کننده در رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان به عنوان هفتم دست یافتند. این در حالی است که در دوره پیشین این رقابت‌ها تیم ملی ایران صاحب عنوان قهرمانی شده بود. تیم "ب" ایران پیش از حضور در مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان در تورنمنت بین‎المللی قطر نیز در میان چهار تیم شرکت کننده در رده آخر قرار گرفته بود.

در پایان این دوره از رقابت‌های والیبال جام ریاست جمهوری قزاقستان تیم هند به عنوان نخست دست یافت و صاحب 30 هزار دلار جایزه نقدی شد. ایران نیز با کسب عنوان هفتم به 6 هزار دلار جایزه نقدی دست یافت. جدول رده ‎بندی هشت تیم شرکت کننده در رقابت‎های جام ریاست جمهوری قزاقستان همراه با جوایز نقدی آنها به شرح زیر است:

1- هند (30 هزار دلار)

2- تونس (25 هزار دلار)

3- روسیه (20 هزار دلار)

4- تیم "الف" قزاقستان (15 هزار دلار)

5- بلاروس (10 هزار دلار)

6- چین (8 هزار دلار)

7- ایران (6 هزار دلار)

8- تیم "ب" قزاقستان (4 هزار دلار)