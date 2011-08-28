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۶ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

رئوفی نژاد:

ورود سرمایه گذار مهمترین زیرساخت در اجرای طرحها در زنجان است

ورود سرمایه گذار مهمترین زیرساخت در اجرای طرحها در زنجان است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار استان زنجان گفت: ورود سرمایه گذار مهمترین زیرساخت اولیه در اجرای طرح است که در توسعه استان در همه زمینه ها بسیار موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم آئین کلنگ زنی مجتمع رفاهی - تفریحی شهر شادی پارسیان زنجان از شهید رجایی و باهنر الگوی تمام نمای مدیران یاد کرد و افزود: این دو شهید بدون منت به مردم ملت ایران خدمت کردند و در حال حاضر هم مدیران، این دو شهید ولایی و انقلابی را سر لوحه کار خود قرار داده اند .

وی اظهار داشت: به برکت همین خدمات بود که عمران و آبادانی در دولت عدالت محور توسعه در همه حوزه ها در کشور افزایش پیدا کرده است که آمار و ارقام در کشور همه را مات و مبهوت کرده است

استاندار استان زنجان در راستای رفاه و جذب توریست داخلی و خارجی یکی از اقداماتی است که برای تحقق این امر را در دستور کار قرار داده احداث مجتمع رفاهی و تفریحی در استان است که در توسعه استان موثر است.

رئوفی نژاد گفت: با احداث این مجتمع بستر لازم و فضای ورود و استقرار سرمایه گذاریها و رفاه و امنیت نسبی و خدمت قابل قبول در استان فراهم می شود و لذا باید امکان استراحت و اقامت و توقف و خدمات را به مسافران بین راهی ارائه کنیم

استاندار زنجان در ادامه گفت: 54 مجتمع رفاهی و تفریحی در استان احداث شده و در حال احداث است که در توسعه استان بسیار موثر است.

رئوفی نژاد یادآور شد: یکی از محورهایی که نیاز به خدمت داشت همین محور بود و بیشتر از نقاط و محورهای دیگر تردد و حجم ترافیکی دارد که این امر اهمیت منطقه را به دنبال دارد.

وی گفت: این محور در زمستان کولاک است و شرایط جوی بسیار سخت است و یکی از نقاط حساس است و باید به امر خدماتی توجه ویژه شود.

استاندار زنجان افزود: بزرگترین پایگاه امداد شمالغرب کشور در استان و انتقال عوارضی به این منطقه و مجتمع رفاهی و تفریحی این سه مجموعه در استان یک شهرک بزرگ خواهد بود که یک مجموعه 150 هکتاری است.

رئوفی نژاد گفت: ارائه خدمات آب و برق و گاز مشکلی ندارد و کوتاهترین زمان ممکن مجوزها صادر می شود و همزمان هر دو فاز شرق و غرب انجام می شود و فاز اول خرداد ماه سال 91 به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1393791

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