ورود سرمایه گذار مهمترین زیرساخت در اجرای طرحها در زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم آئین کلنگ زنی مجتمع رفاهی - تفریحی شهر شادی پارسیان زنجان از شهید رجایی و باهنر الگوی تمام نمای مدیران یاد کرد و افزود: این دو شهید بدون منت به مردم ملت ایران خدمت کردند و در حال حاضر هم مدیران، این دو شهید ولایی و انقلابی را سر لوحه کار خود قرار داده اند .

وی اظهار داشت: به برکت همین خدمات بود که عمران و آبادانی در دولت عدالت محور توسعه در همه حوزه ها در کشور افزایش پیدا کرده است که آمار و ارقام در کشور همه را مات و مبهوت کرده است

استاندار استان زنجان در راستای رفاه و جذب توریست داخلی و خارجی یکی از اقداماتی است که برای تحقق این امر را در دستور کار قرار داده احداث مجتمع رفاهی و تفریحی در استان است که در توسعه استان موثر است.

رئوفی نژاد گفت: با احداث این مجتمع بستر لازم و فضای ورود و استقرار سرمایه گذاریها و رفاه و امنیت نسبی و خدمت قابل قبول در استان فراهم می شود و لذا باید امکان استراحت و اقامت و توقف و خدمات را به مسافران بین راهی ارائه کنیم

استاندار زنجان در ادامه گفت: 54 مجتمع رفاهی و تفریحی در استان احداث شده و در حال احداث است که در توسعه استان بسیار موثر است.

رئوفی نژاد یادآور شد: یکی از محورهایی که نیاز به خدمت داشت همین محور بود و بیشتر از نقاط و محورهای دیگر تردد و حجم ترافیکی دارد که این امر اهمیت منطقه را به دنبال دارد.

وی گفت: این محور در زمستان کولاک است و شرایط جوی بسیار سخت است و یکی از نقاط حساس است و باید به امر خدماتی توجه ویژه شود.

استاندار زنجان افزود: بزرگترین پایگاه امداد شمالغرب کشور در استان و انتقال عوارضی به این منطقه و مجتمع رفاهی و تفریحی این سه مجموعه در استان یک شهرک بزرگ خواهد بود که یک مجموعه 150 هکتاری است.

رئوفی نژاد گفت: ارائه خدمات آب و برق و گاز مشکلی ندارد و کوتاهترین زمان ممکن مجوزها صادر می شود و همزمان هر دو فاز شرق و غرب انجام می شود و فاز اول خرداد ماه سال 91 به بهره برداری می رسد.